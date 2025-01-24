首獲奧斯卡提名　狄美自爆山火新火頭殺到大宅隨時被波及

《第97屆奧斯卡金像獎》提名名單香港時間昨夜公布，其中62歲美國女星狄美摩亞（Demi Moore）憑話題作《完美物質》（The Substance）大熱爭影后，今次是她入行近半世紀以來首個《奧斯卡》提名。不過，狄美因加州洛杉磯北部出現新山火火頭而影響心情。

狄美受訪時表示：「生活與所發生的一切充滿了對比，令人難以置信的高潮和毀滅性的低谷。昨晚，洛杉磯又發生了一場火災，我整晚都保持警惕，因為它離我們並不遠。」雖然家園隨時因山火迅速蔓延而保不住，但同時她亦表示好感激獲提名：「不過，這不僅是對我而言，它也與《完美物質》所代表的意義有關。」

至於憑《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）（前譯：《毒王女人夢》）獲提名影后的西班牙跨性別女星Karla Sofía Gascón 亦有受訪回應提名，她表示自己在巴西機場酒廊觀看提名公布，並說：「絕對是完全瘋狂，我整晚沒有睡覺，這是何等的幻想，何等的榮耀，何等的愛。我感到很滿足，這是9個月的晉升和兩年工作的頂峰。現在是時候專注於我的表現，拋開我的種族、性取向或髮色，在『融合』中前進。」