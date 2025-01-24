大節後瘦身　女星實測「乳酪減肥法」有效

大時大節多個飯局接踵而來，在喜慶氣氛下難免會放縱食欲，不知不覺就攝取過多熱量。日本出名非常多「神奇減肥法」，網上就有流傳用乳酪減肥，並請來女星搭配洋葱實測減肥功效，結果成功在3星期內減掉4.1公斤，更甩走腰間贅肉，當中又有甚麽注意事項？

乳酪味道酸中帶甜，熱量相對較低，不少人會當作解饞的健康甜品食用，更有減肥聖品之稱。日本節目《得する人損する人》就曾經介紹「乳酪減肥法」，並指出乳酪含有豐富益生菌，配合洋葱的菊粉，可組成短鎖脂肪酸，有助腸道蠕動、促進新陳代謝，同時能抑制食欲，減少吸收脂肪。炮製方法很簡單，首先將半個生洋葱洗淨切好，再浸水半小時，以減少刺鼻感，然後加入200克無糖乳酪和半茶匙鹽，攪拌後再放入雪櫃冷藏即可，每次食用分量為50克。

節目特別邀請女星井上咲樂實測示範，結果她在沒有控制飲食的情況下，成功在3星期內減走4.1公斤，腰圍更足足瘦了7.7厘米！ 能夠有如此驚人的效果，在於兩樣食材均能夠排走宿便、去水腫。例如乳酪含有益生菌、洋葱含有膳食纖維，一同食用就有雙重效果，令體重減輕。另外，節目更介紹乳酪搭配納豆的減肥法，並解釋納豆含有激酶，能促進血液循環，進一步燃燒脂肪，配合乳酪的益生菌便能產生更更多短鎖脂肪酸。另一位女星經過兩星期實測後，亦成功甩掉3.8公斤，腰圍更瘦了9.5厘米！不過減肥效果都因人而異，最重要健康瘦身。