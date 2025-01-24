曾寶儀一個禮拜錄影七日終失聲　緊急取消一周工作

女星曾寶儀出名勤力，電影宣傳、寫書、主持工作樣樣皆能，不過鐵人也有倒下的一天，她一前在社交網宣布「打敗仗」，寫道：「我總算病倒了。基本上從八月中，《愛情城市》開始宣傳，到十月底，新書《生命中最大的寶藏就是你自己》出版，到十二月底《交換禮物》上映，這半年呈現一種輪軸轉的態勢，我可能有二十年沒這麼緊湊地忙碌了。我不曉得以前是怎麼一面出唱片一面維持一個禮拜七天的錄影，但，本人已經年過半百，不能再這樣操了。」

她指上月從杭州回台後開始傷風，一直用意志力撐着，每星期乖乖跟經紀人去看中醫，每朝醒來意識又是滿滿通告的一天時，會安慰跟自己說過年要睡足七天，誰都不能阻止她，她續説：「但終究不是鐵打的，咳了快一周後，昨天正式失聲，緊急取消了這周的工作，宣布提早過年假！生命中最大的寶藏都不好好保護，還嚷嚷著說要交換禮物。」她坦言身體是不會說謊的，不過自己的性格是要到完全無法工作那一刻才真正投降：「我想是老天爺跟我的身體都覺得差不多了，接下來，就讓作品自己說話吧！」

圈中好友和粉絲們無不替他擔心，留言叮囑她一定要好好照顧身體，好好休息一下，完全康復過來才再投入工作，寶儀亦有回覆叫大家放心：「事情好像搞太大趕快來解釋一下，其實我白天的精神還好，就是偶爾會咳到靈魂出竅，只是可能拖太久沒有處理，以至於三天前失聲了。」