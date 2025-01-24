【限時快搶】香港百樂酒店Park café自助餐買一送一

【特約報道】香港百樂酒店Park Café推出全新「養生盛宴」海鮮自助晚餐，精選珍貴尚乘的食材，帶來一場無與倫比的中西養生美食饗宴。

推介美食非常多，包括刺身丼、滋補蛇羹、鮑魚紅棗圓肉花膠燉雞湯、玉竹花旗參煮大蛤、金銀蒜粉絲蒸扇貝、龍井炒蝦球、上湯杞子霸皇雞、枝竹羊腩煲、臘味蝦乾銀魚糯米飯、花膠蟹肉龍蝦燴伊麵、養生糖水等，還有無限供應果汁、汽水和啤酒。每位賓客還可獲贈椒鹽鮑魚併大蝦一客。

KKday 快閃限量搶「養生盛宴」海鮮自助晚餐買一送一：

星期一至四HK$694/2位，平均HK$347/位（原價HK$1,272/2位）、星期五至日及公眾假期HK$730/2位，平均 HK$365/位（原價HK$1,338/2位）

星期一至四HK$1,332/3位起，平均HK$444/位起（原價HK$1,907/3位）、星期五至日及公眾假期HK$1,401/3位起，平均HK$467/位起（原價HK$2,006/3位）

*已包括原價加一服務費

此外，香港百樂酒店Park Café還推出全新超「越」滋味自助午餐，推介美食包括越式涼拌撈檬、越式香茅雞翼、越南豬肉米紙卷、越式鮮檸鯧魚鍋、鮮茄燉牛肉、羊肉酸菜法包、越式炭燒豬頸肉、大蝦菠蘿炒飯、特濃牛肉清湯檬粉、越南咖啡奶凍杯、越南煉乳布甸、無限供應果汁、咖啡或茶（食物款式輪流供應）

*每位賓客可獲贈越式蟹肉釀蟹蓋一客（只適用於星期六至日及公眾假期）

KKday 快閃限量搶「超『越』滋味」自助午餐買一送一：

星期一至五HK$358/2位，平均HK$179/位（原價HK$656/2位）、星期一至五HK$687/3位，平均HK$229/位（原價HK$983/3位）

*已包括原價加一服務費

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2025年1月24日12:00至1月30日 23:59

用餐日期：2025年1月25日至3月31日（1月28–31日除外）

地址：九龍尖沙咀漆咸道南61–65號