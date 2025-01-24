外遊後急忙大掃除　引發坐骨神經痛

有位六十歲太太外遊後，急於大掃除準備過年，但經過數天忙碌後，發覺腰痛非常，指自己是坐骨神經痛，由於農曆新年將近，故馬上求醫。脊醫王俊華指出，一般人不理解何謂坐骨神經痛，往往因而延誤就醫，令痛症惡化。

這位太太經常與丈夫外遊，農曆新年前夕到日本旅遊數天，返港後急忙清理家居，因為已移民的兒子會帶女朋友回來度新歲。她與丈夫分工合作，丈夫負責抹窗洗廁所，以及搬走雜物，她就抹廚房，洗床單曬被舖，以及吸塵拖地。

忙了兩天，她發覺腰痛得相當厲害，而且臀部亦有痛，並放射至大腿後方。她以為太攰所致，於是停做家務，休息一天並去了按摩；到第四天，痛感沒有減退，小腿更有麻痹感，令她行路姿勢亦變得奇怪，坐立不安。為怕長假期難以就醫，決定求助脊醫。

這位六十歲太太來到診所時，表示腰痛不適，指著腰說坐骨神經痛。脊醫王俊華解釋，許多人對於「坐骨神經痛」這字眼有誤解，其實這只是形容痛症的位置，並未有說出痛症的起因，意義上與腰背痛等字眼差不多。

坐骨神經是指腰椎第四、五節神經線，薦椎（薦骶骨）第一、二、三節神經線，經由腰通過坐骨黏附在一起，統稱為坐骨神經。坐骨神經痛就是在這組神經線出現的痛感，基本上由腰至臀部，經大腿後方肌肉再落至小腿，因壓到坐骨神經而引起的痛楚。壓到坐骨神經引致痛楚的成因，包括腰椎間盤突出，腰椎滑脫或關節功能性問題，盤骨問題，臀部或梨狀肌的肌肉拉傷、發炎或收緊。

而這位太太是因為旅行舟車勞動，坐飛機之外，又坐長途車，不良坐姿壓着梨狀肌引致發炎，患上梨狀肌症候群；回港後她操勞家務，沒足夠休息，加上接受過按摩加速血液循環，使梨狀肌發炎情況嚴重。脊醫在她的梨狀肌位置用超聲波消炎，以脊骨神經科手法矯正盤骨，使臀部、大腿後方和小腿的麻痹和痛感消退。治療後，她行路姿勢回復正常，並且有做伸展動作放鬆梨狀肌，避免痛症復發。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家