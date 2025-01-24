趙露思首揭與抑鬱症搏鬥多年　交代最新病況：解離症狀基本恢復！

內地頂流女星趙露思最近壓力過大患病鬧出滿城風雨，近日她受訪首度分享與抑鬱症搏鬥的心路歷程，形容是從「最暗黑的時刻」到「重生」的旅程。她透露幾年前開始出現抑鬱症症狀，但由於擔心讓家人、朋友和粉絲失望，選擇忽視自己健康狀況，單靠助眠劑入眠，確保維持繁重工作，但因為害怕外間認為她工作不夠努力，故很少休息，導致焦慮症狀加劇，同時因長期壓抑負面情緒，而出現解離性障礙，不但影響其精神健康，更造成神經損傷。

她續指經過一段時間的治療，病情已有明顯好轉，最近一次檢查中醫生報告指出其解離症狀已經基本恢復，當初她身體感覺遲緩、無法照顧自己，現在亦能回復正常生活。她表示已經接受了一個多月的治療，整個療程預計將持續3至4個月，醫生正在透過藥物調節其激素水平，而除藥物治療外，她亦積極尋求自救方法，在過去幾年內從各種愛好中尋找慰藉，包括開甜品店、演奏音樂和畫畫等，有助緩解其壓力，她又寄語同路人：「不要讓自己被困在身體的痛苦或精神的禁錮中。」

經過今次患病，趙露思透露亦有投身慈善，支持弱勢群體：「這些經歷就像一縷陽光，照亮並治愈了我的心靈，你會感受到一種力量感，這種方法其實是一種自救，再加上控制身體症狀的藥物治療，需要鍛煉身體，多參加社交活動，可以防止不斷關注疾病的消極方面，漸漸就會找到解決方法，並發現自己一天天在進步」。她又指希望站起來，告訴大家抑鬱症並不可怕：「一旦你理解了它，你會發現它並不像看起來那麼可怕」，並呼籲外間不要對抑鬱症污名化及輕視，抑鬱症不是逃避責任的藉口，也不應用來掩蓋任何不可理解的行為，自己的親身經歷證明了抑鬱症患者仍然可以工作。

她又透露將於本周六（25日）公開露面，希望向世界各地的支持者表明，大家的關心一直是她溫暖和力量的泉源，又強調患病一事並非作假：「如果這是一個劇本，我會覺得這樣的情節相當奇葩，但它確實發生了」，而回望過去，她曾一度感到絕望，但現在有「重生」的感覺，有更多希望和勇氣面對未來：「每個人給我的支持和鼓勵是非常寶貴，因此我也希望用自己的力量盡可能幫助更多的人，尤其是那些正在與心理健康問題作鬥爭的人」。