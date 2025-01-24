中居引退粉絲揚言尋死　要潤發文撐被鬧

日本前組合SMAP的52歲隊長中居正廣，爆出疑設局性侵前女主播兼付9000萬日圓(約450萬港元)掩口費後，遭到廣告商及電視台等全面封殺。曾揚言會繼續演藝工作的他，昨日(23日)，突然在收費粉絲網內宣布退出藝能界，結束約38年的演藝生涯，引來外界嘩然。1996年離隊的SMAP前成員兼賽車手森且行，亦表示對消息感到突然，暫時未能發表任何意見。

雖然中居爆出醜聞，但不少追隨他多年的粉絲仍對他不離不棄。他表明引退後，有女粉絲大受打擊，在網上揚言尋死，要大批網民留言安慰開解，亦有大批中居粉絲湧入疑是受害人的社交網，留言惡意中傷。而受害人今日(24日)透過代理人表示，會以自己的方法努力，望能成為受過同樣傷害女性的力量。

此外，與中居私交甚篤的男星要潤，昨日在社交網留言「希望他不要引退」，又盛讚對方「私下相處時，具有人格魅力」，並表示：「引退並不能解決問題，若透過法律裁決，罪行得到償還，卻受到輿論同調壓力，令其社會地位被抹殺，那麼法律的存在意義是什麼？」雖然他未有明言文指的是誰，但引起外界爭議。他火速刪文道歉，並承認自己太衝動行事，但仍未能平息風波。此外，妖男歌手GACKT轉發中居引退報道，留言：「這背後肯定有什麽陰謀」，令網民議論紛紛。