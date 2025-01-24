話咁快就蛇年，還想買多幾底糕點在家儲存宴客，現在正是好時候，有品牌推出不同配搭和口味的鹹甜年糕，想嘗新就要把握機會。

名廚之選

講到本地的女名廚，May Chow絕對是其中一位表表者，近日她建立全新個人品牌，打頭陣就是各款新年糕。升級版的大紅紅菜頭蘿蔔糕，蘿蔔和粉漿比例重新安排，選用本地老字號臘肉、北海道瑤柱、冬菇、泰國蝦米和日本柚子皮，味道亦升級。大紫芋頭糕選用荔浦芋頭配沖繩甜番薯，加天然有機葵花籽油、五香糖和龍舌蘭糖漿等調味，層次豐富。坊間少見的金沙瓜糕，用多個鹹蛋黃來配搭南瓜天然的甜味，再加上不同配料和低脂菜籽油，幼滑得來又有口感，綠意抹茶椰汁年糕加入高級抹茶，甜中帶甘香。另外還有經典大根蘿蔔糕和紅圖紅棗年糕選擇，按需要選擇不同禮盒拼配，得體又矜貴。

醇厚陳皮紅豆

食材經過巧妙的配搭，味道足以加倍提升。有多間分店的創意中菜館今年除有蒙古高原羊腩、橫財就手和金蠔進寶等應節菜式，糕點有有山西棗皇糕、雙錦鯉年糕禮外，今年新出陳皮紅豆年糕，日本香甜紅豆長時間低溫慢煮成豆沙餡，再加甘香的陳皮，質感軟糯又富香氣。

創意瑞典口味

提到瑞典，大家先想到肉丸和家品，瑞典家品品牌今年推出多款賀年糕點，以往的瑞典肉丸蘿蔔糕升級變成瑞典肉丸臘味蘿蔔糕，質感更香口。加入松露的植物素肉丸松露芋頭糕，芳香撲鼻。至於年糕則變成咖啡椰汁年糕，味道更佳。

清新花香

清新香氣可減低年糕的滯膩感，中老字號茶館今年除推出椰汁金箔年糕、黃金馬蹄糕、瑤柱蘿蔔糕和臘味芋頭糕外，新出的限量花開富貴‧花茶年糕，傳統年糕加入自家調配的混合茶葉，讓年糕散發清新花茶香氣，寓意花開富貴好意頭。

本地食材

為吸引客人，很多品牌都力求發展不同的出品。好似本地烘焙品牌，每年都會有不同風格的新年禮盒，今年除有集合開心果曲奇和奶茶曲奇的全新八方來財曲奇禮盒，品牌還首度推出2款選用本地食材製作的糕點。步步糕升瑤柱蘿蔔糕選用本地有機蘿蔔及香港製造臘味，鹹香鮮味。另一款本地薑黑糖年糕，結合了本地薑汁和沖繩黑糖製作，辛香軟糯又暖胃。