添麥菲查洛美獲奧斯卡影帝提名　女友Kylie興奮尖叫

今屆《奧斯卡金像獎》提名公布,其中美國男星添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)憑美國詩人歌手卜戴倫(Bob Dylan)的音樂傳記片《搖滾詩人:未知的傳奇》(A Complete Unknown)獲提名最佳男主角,據知他的真人騷女星女友Kylie Jenner獲悉男友提名而「興奮尖叫」。

有消息人士指Kylie對男友獲提名雖然「胸有成竹」但親眼看到他的名字在電視螢光幕出現是無與倫比的事,她為男友而自豪。而她好期待與男友見面與他一同慶祝。另方面,Kylie昨日於社交網分享她為自己的時裝品牌拍攝的情人節主題性感廣告,廣告中她穿上皮草黑絲襪拎住紅玫瑰擘髀拍照。至於同樣憑《搖滾詩人:未知的傳奇》提名最佳女配角的美國女星Monica Barbaro得悉獲提名時激動跪地掩面。

在《搖》片之前,29歲的添麥菲已憑另一電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)提名《奧斯卡》影帝,他成為自已故巨星占士甸(James Dean)與米奇龍尼(Mickey Rooney)以來第3位30歲前兩度獲《奧斯卡》影帝提名的男星。若然添麥菲於《奧斯卡》順利獲影帝,他將會成為《奧斯卡》史上最年輕的影帝。

至於憑諷刺美國總統特朗普(Donald Trump)之作《飛黃騰達》(The Apprentice)同爭奪影帝的羅馬尼亞男星施巴斯坦史丹(Sebastian Stan),成為《奧斯卡》史上首位飾演現任美國總統而獲提名的演員。首次獲《奧斯卡》提名的施巴斯坦回應時表示:「我不敢相信自己在羅馬尼亞收到這個消息。這太不真實了,我好震驚了!我說不出話來!我感到謙卑。我想這就是他們所說的美國夢。我非常感謝所有將不可能變為可能的人。」