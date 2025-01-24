Twingo E-Tech法系揭背車　未來動向

繼一年前藉Twingo E-Tech電動概念車發表，先透露外觀造型的新點子，最近廠方再以原型車之名登場，終於公開其內裝細節，當然亦有微調一些外觀設計，揭露更多新世代Twingo的未來動向。各位車迷點睇先？

向初代經典致敬

車長不到3.5米的法系揭背小車Twingo早於1992誕生，專為穿梭城市大街小巷而設計，早於10年前已進化至第3代，雷諾（Renault）早將新一代開發重任交由旗下電動車部門Ampere負責。而Twingo E-Tech原型車的外觀造型沿用不少向第1代車型致敬的經典設計，好像曾出現於初代頭冚、為引擎引進更多空氣的3個小型進氣口，如今則變成富致敬意味的裝飾。

還有其橢形頭燈，設計靈感亦源自第1代，但就改用從車身凸出的懸浮感LED燈環設計。同樣的設計手法於尾部進一步延伸，指的不僅是尾燈，連尾擋風玻璃周圍的粗黑邊框亦採用向外凸出設計，配合於尾門鑲上趣致的Twingo字樣，增添時尚風格。此外，發光車頭廠徽、橢形玻璃天幕頂、五門設定亦可在其身上找到。與去年概念車發表時最大不同是車門把手，由發光圓環式改為前半圓拱蓋及隱藏於C柱設計。

靈活實用內櫳布局

內裝方面亦承襲了第1代車型的標誌性設計和實用布局。起用更時尚、更具科技感的圓柱形懸浮式錶台，並注入跟車身顏色相匹配的色調，配以7吋數碼化儀錶、10.1吋中央觸控屏幕及橢圓軚環。下方連接一個帶凹凸斜紋防滑設計的置物小平台，可放置太陽眼鏡及手機等隨身物。橢圓形軚環旁的四圓鍵組，設於最開邊的紅色危險警告燈特別用上半透明設計，向初代車型錶台頂正中的紅色半球形設計致敬。

車廂地板以堅固耐用的有色軟木樹皮製成，內門板跟全車座椅一樣採用帶有星際色彩圖案的織物面料包覆，扶手位更配搭黃色開門鍵。而搶眼的黃色亦可見於每張座椅的前後移動手動解鎖機關，其中後排底部的前後方都有此裝置，可因應需要提升乘坐空間或增加尾箱載物量。另前排枕背特設磁力裝置，供後座乘客吸實手機來睇片；而椅背則以長橢形凹面設計加上具彈性的固定帶，方便放置水樽等物品。