美國電視劇《我們的日子》(Days of Our Lives)男星Francisco San Martin本月16日被發現於洛杉磯寓所上吊自殺身亡,終年39歲。他於2010年至2011年參演《我》,演出59集。其劇中女拍檔Camila Banus於社交網站悼念表示:「Pepe(Francisco暱稱),我唔知講乜好,但我愛你,希望你安息,我嘅朋友。我好好好愛你。但願我同你講得更多。」

Francisco於西班牙出生,其後搬到美國蒙大拿州成長,參與兒童話劇。少年時他回到西班牙發展,成為模特兒,並參加演技班,打入當地影視圈,最後還是回歸荷里活發展,曾參演電影《華麗後樂園》(Behind the Candelabra),以及《The Bold and the Beautiful》與《Jane the Virgin》等電視劇。