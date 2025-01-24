張敬軒獲「以身相許」利誘　男粉成功向太太送軒公錄音祝福

歌手張敬軒除了唱功了得，亦出名錫粉絲，對粉絲可謂有求必應。昨日有粉絲在社交平台發文，表示太太自上年欣賞過軒仔於多倫多的演唱會後便不能自拔地迷上軒仔，自此每晚睡前除了讀聖經就是聽軒仔的作品，更要聽到凌晨三點才睡，認真誇張！

不過發文者並非投訴，冇嬲之餘亦表示尊重太太，更希望趁住太太生日給她一個驚喜，他標註了軒仔並寫道：「你可摸耳祝佢生日快樂送上祝福？如果可以語音DM同佢講幾句就正啦，我會唔會好過分呀？但呢個一定係佢最開心最驚喜嘅生日禮物，好過我送任何禮物俾佢。向來都知你超級好人，希望你唔會拒絕，大恩大德，無以為報，惟有以身相許（係我）。」

未幾寵粉的軒仔隨即現身並留言：「大佬，你叫我dm佢你又唔講佢嘅account係乜，點先？又唔講人叫乜名喎，叫你老婆咁罰你今晚七街瞓！」認真搞笑！不過軒仔都不忘呢位愛妻心切嘅朋友，同時附上一段生日祝福錄音，認真窩心。有粉絲留言：「真系好羨慕有個咁好既老公囉，勝過幾卡鑽石啦」、「求教全部軒仔粉絲的老公呢個喚醒軒公功能」、「我已經馬上立刻Send咗畀我老公、不過..佢始終係一舊番薯」、「都要讚下張生，佢真係世一，對fans 永遠都咁好」。不過亦有粉絲笑指若個個都要求，擔心軒仔會好唔得閒。