菊梓喬林德信分頭賀年　吳偉豪父子Sell溫情

HOY TV預告農曆新年一口氣推出3個賀年節目，包括有菊梓喬、張衞健、鍾嘉欣與周柏豪壓陣的春晚節目《粵來粵好過大年》，更請來林德信演出微短劇，聲勢十足。而無綫則推出吳大強與吳偉豪父子檔合演的賀歲宣傳片，大賣溫情。

HOY TV與無綫近日預告賀年節目，為節日添上氣氛，HOY TV年廿九將與廣東台聯合製作春晚盛典《粵來粵好過大年》，除了有張衞健、林志美、鍾嘉欣、周柏豪與周筆暢坐鎮外，黃智雯更會孖中國鼓團體及踢踏舞團體表演，而菊梓喬則與民間中樂團重新演繹經典金曲，她說：「好開心、好榮幸，新年係一個好開心嘅節日，所以揀咗件喜氣洋洋嘅服飾。」

林穎彤「千金」爭仔

賀歲節目還有蘇韻姿及陳思圻主持的《灣區過新年》，以及由林德信、林穎彤、梁茵與七仙羽演出的微短劇《我家有囍事》，飾演千金小姐的林穎彤笑言和現實相反：「個角色好跳掣，仲要同梁茵爭林德信，要諗吓點樣演繹比較好。」林德信則指其角色「傻傻哋」：「我喺劇入面係會計師，周旋喺林穎彤同梁茵之間，我覺得自己好似傻傻哋咁，太過Nice唔識得Say no。始終係賀歲劇，內容會比較誇張同搞笑，同埋有七師傅狂爆肚加持。 」

至於無綫賣溫情，由吳大強與吳偉豪父子檔拍攝以一家團圓為主題的宣傳片，但兩人並非演父子，大強扮演影樓老闆，提醒吳偉豪與家人留下美好時刻。原來大強本身十分重視全家福，11年拍過一張，兩年前再還原，希望看看10年的變化。他直言重視農曆新年，即使細仔身在澳洲讀書，一家6口仍會千方百計聚在一起。他又分享吳偉豪小時候走失的經歷：「有次去內地旅行，佢突然走失咗，我哋好驚，因為佢細個都受歡迎，好多人會抱佢，嗰幾分鐘真係非常焦急，後來搵番佢時，佢企喺度喊，真係歷歷在目！」