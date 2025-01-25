【是日通勝】

農曆十二月廿六

甲辰年 丁丑月 甲午日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、理髮、掃舍

忌：交易、出財、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：14、25、38

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：今天向心儀對象發動追求攻勢，脫單在望。

金牛座：苦無機會向心儀的異性獻殷勤，心情鬱悶。

雙子座：財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。

巨蟹座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

獅子座：事業運急跌，幸好財運上升，毋須太擔心。

處女座：愛情運上升，單身者可迎來一段美好緣分。

天秤座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

天蠍座：是非多，易被人刁難，謹記小不忍亂大謀。

人馬座：容易意氣用事，小心因面子問題而惹是非。

山羊座：人緣運上升，適合聯誼會友，可盡興而歸。

水瓶座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

雙魚座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 財運佳

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，運勢不佳，情緒起伏不定。

牛：做事沒有耐心，易受別人的說話影響。

虎：健康出問題，不能再熬夜，要好好休息。

兔：粗心大意，重要事情留待日後做決定。

龍：有投資打算可一試，獲利機會比較大。

蛇：適合出席社交聚會，容易認識新朋友。

馬：耐心聆聽別人的話，急着反駁冇好處。

羊：財運好，容易有中獎、收禮物的機會。

猴：對現狀不用太悲觀，要對自己有信心。

雞：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

狗：大額投資忌衝動，事前要做風險評估。

豬：運勢平穩，沒有甚麼大事需要你操心。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最合拍的月亮星座Top 3組合

1.月亮巨蟹座與月亮金牛座

月亮巨蟹座的人高度重視家庭和情感安全感，需要穩定和關愛。月亮金牛座的人同樣重視穩定性和安全感，並且在物質和情感上都很實際和可靠。這兩個星座組合在情感需求和對安全感的追求上高度一致，巨蟹座的關懷和金牛座的實際相輔相成，創造了一個溫暖和穩定的家庭氛圍。這種結合使他們能夠在關係中感到被理解和支持。

2.月亮雙魚座與月亮天蠍座

月亮雙魚座的人富有同情心，對情感有深刻理解，傾向於浪漫和理想主義。月亮天蠍座的人情感深沉、熱情，並且對情感關係有高度投入。這兩個星座組合能夠在情感層面上產生強烈的共鳴。雙魚座的浪漫和柔情能夠打動天蠍座的心，而天蠍座的忠誠和深情給了雙魚座所渴望的安全感。這種深層次的情感連接使他們的關係充滿深度和激情。

3.月亮處女座與月亮山羊座

月亮處女座的人實際、謹慎，重視細節和完美，在關係中尋求穩定和實用性。月亮山羊座的人同樣重視穩定和實際，有強烈的責任感，並且非常有計劃性。這兩個星座組合在生活態度和價值觀上非常契合。處女座的細心和山羊座的決心使他們能夠在共同目標上合作無間，建立一個穩固和有條理的生活。這種務實和互補的結合使他們能夠應對生活中的挑戰，並共同成長。