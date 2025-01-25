獲佘詩曼錫住無壓力　周嘉洛一日來回切換廢青安與法官

藝人周嘉洛與譚耀文近日跟佘詩曼（阿佘）在新蒲崗街頭拍攝無綫新劇《正義女神Themis》，身穿西裝及戴上眼鏡的嘉洛打扮成熟，他透露在劇中飾演法官，對他來說非常新鮮：「我本身個幽默感生咗喺個樣上面，要控制住唔好令個幽默感散發出嚟，所以都難，都花咗啲工夫。（同阿佘合作有冇壓力？）冇壓力，佢氣場好強，但唔係亂用，佢錫住我哋，唔會畀對手壓力。而且我畀自己首要任務就係唔好有壓力，因為我飾演法官，如果怯場嘅話，會畀人感覺唔專業。」嘉洛稱拍攝《正》劇同時拍攝《愛．回家之開心速遞》，由於兩個角色頗為極端，同一日要來回切換，他認為是個很好的體驗：「試過通頂拍完《正義女神Themis》，接住拍《愛．回家》可能頭兩場嘅energy未返到嚟，而且兩套劇嘅節奏好唔同。（今次套劇最難忘係咩？）法庭戲幾難忘，因為我冇呢個經驗，法官係好有威嚴嘅職業，呢啲場口令我覺得好正。」

另外，譚耀文則飾演檢控官，亦是阿佘的丈夫，今次是兩人相隔20年再度合作，他說：「上次冇咁多對手戲，今次好多層面，我以為夫妻好簡單，但原來唔係，中間好多波折，情緒上好豐富。」他指雖然有20年未有拍無綫劇，但完全沒有不適應：「我哋今次拍攝食得好好，瞓得好好，精神飽滿咁開工。（可以考慮再拍？）唔到我考慮，今次都係機緣巧合，好珍惜呢個緣分。」