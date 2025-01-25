東方日報C1：佘詩曼《新聞2》添仇家　恨拍喜劇減銳氣

視后佘詩曼昨日為新劇開工，劇中演法官的她對白甚多，而且連續拍攝兩個月沒休息，令其精神及體力同告透支。而《新聞女王2》即將開拍，劇中多個角色都跟她對着幹，除了陳曉華歸來復仇外，更會有一位神秘重量級演員跟她有連番惡鬥，難怪她笑言之後想接拍喜劇！

佘詩曼（阿佘）擔綱演出的《新聞女王》播映時在內地、香港熱度及收視爆紅，更榮獲多個不同電視獎項。阿佘現正趕拍無綫劇集《正義女神Themis》，忙到沒休息時間，而萬眾期待的《新聞女王2》預計於2月底正式開機，現時劇組正埋首搞劇本，眾演員都相當期待。今次坐鎮拍攝的有原有班底阿佘、高海寧、陳曉華、王敏奕、李施嬅、馬國明及鄧智堅等，還有男主角黃宗澤及飾演「記者妹」的谷婭溦加盟，據知今次阿佘在劇中甚多敵對人物，之後更會有一位重量級角色加入，飾演其養母，與她的角色「Man姐」有連番惡鬥！而陳曉華亦會回來進行復仇大計，今次會以另一姿態跟阿佘對着幹！

黃宗澤趕回港過年

阿佘昨日在新蒲崗為《正義女神Themis》拍攝外景，期間她「萬歲」請劇組食格仔餅，非常窩心，難怪跟她合作過的演員都跪求「Encore」！在《正》劇演法官的她對白多，甚考記性，最頭痛的是角色跟《新》劇「Man姐」一樣是女強人，所以她要好好拿捏，兩者不能太相似，她坦言：「我好擔心，原本拍頭2、3日已經要進入角色，但我拍咗超過一星期都未係好肯定，每一場拍完都要問監製似唔似Man姐，化妝師跟我一齊拍咗好多年，初頭佢都行過嚟同我講：『你呢句對白唔好咁講，好似Man姐。』後來一拍法庭戲就完全唔同，好在我頭髮都長少少，造型上我同監製講想戴眼鏡，我覺得一個書蟲要有近視眼，不過戴眼鏡拍攝上好麻煩，一來反光，二來遮咗啲眼神。」她預計《正》劇要待農曆新年後才煞科，幸而新年期間有3天假期：「諗住見吓啲朋友同趁機休息，因為之前喺內地拍咗兩個月只係休息咗一日，真係好攰。」

說到完成此劇就要投入《新聞女王2》的拍攝工作，被指是圈中女鐵人，她笑說：「咁啱啫！因為《新聞女王》後有好多工作，嗰年冇停過，但好開心做自己鍾意嘅嘢，加上接到呢套劇本好吸引，所以忍唔住要接。」問到《新聞女王》電影版何時開拍？她說：「電影版本來想同期拍，但依家應該唔會，專注劇集先。（咁多正劇，會唔會想拍吓搞笑劇？）想呀！但笑片劇本好難寫。」她期望拍畢所有劇集後能跟好姊妹去一趟旅行休息，好好放鬆一下。

而陳曉華昨日受訪時表示拍《新》劇氣氛實在太好，很想快點開拍續集。提到今次回來向阿佘復仇，拍攝上要求會更高，她說：「心情唔太緊張，反而好期待今次可以喺佢哋身上學到啲乜嘢，好想自己喺現場感受多一次角色！」她指現時還未收到劇本，所有細節都非常保密：「我淨係知今次係返嚟復仇咋！」

至於男主角黃宗澤現時正忙於拍攝劇集《搏憶》，他受訪時透露：「仲有兩、三日可以完成我啲戲份，應該可以返嚟香港過年休息一下，之後都好多嘢做，要忙拍代言廣告，跟住就入組拍《新聞2》。（期待？）咁當然期待又緊張啦！話晒未同阿佘合作過。」而原有班底馬國明當然會坐鎮演出，他向來是監製「搶手貨」，屆時恐怕要同時踩兩劇！

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