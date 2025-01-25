KKday全新親子好去處 清遠長隆度假區門票及住宿早鳥優惠

【特約報道】清遠長隆度假區是長隆集團繼廣州及珠海度假區後，2025年面世的全新度假區！清遠長隆度假區利用位置與生態資源優勢，建立森林主題樂園群、世界稀有動植物、生態度假酒店群，實現真正森林體驗，回歸森態自然， 感受人與自然的真魅力。度假區內有長隆森林王國、長隆森林大自駕、長頸鹿城堡酒店及長隆森林溫泉樂園。

清遠長隆森林王國🌳77折早鳥門票低至HK$233/位‼️

- 10大主題區域、11項遊樂設備、6間探究學堂 等

- 🚂必玩！搭乘復古蒸氣火車展開難忘非洲之旅，近距離探訪珍稀動物大家族🐘🦓🦒

【KKday 早鳥優惠 – 77 折】長隆森林王國門票

KKday 優惠:

成人HK$270/位，青少年（12 – 17 歲）HK$215/位，兒童（3 – 11 歲）及長者 HK$187/位

（原價 成人HK$350/位，青少年HK$275/位，兒童及長者HK$242/位）

【KKday 早鳥優惠 – 78 折】長隆森林王國親子門票（1 大1 小）

KKday 優惠: HK$465/1 大1 小，平均HK$232.5/位（原價 HK$595/1大1小）

【KKday 早鳥優惠 – 78 折】長隆森林王國家庭門票（2 大1 小）

KKday 優惠: HK$739/2 大1 小，平均HK$246.3/位（原價 HK$945/2大1小）

使用日期：2025年1月25日至3月22日

營業時間：星期一至星期日10:00-18:00

地址：中國廣東省清遠市清城區長隆大道長隆度假區

清遠長隆長頸鹿城堡酒店🏨低至48折入住斑馬主題房

🛏️2大1小入住斑馬/鹿趣房，連自助早餐及2日無限暢玩長隆森林王國，低至HK$522/位‼️

- 國內首間沉浸式親子飯店，走進長頸鹿家族城堡

- 🛝暢玩近 3,800 平方超大室內兒童

- ⁠近 2,500 平方親鹿平台，近距離觀賞及投餵長頸鹿🦒

- 唯一複合型「奇幻森泉」溫泉水樂園，🦜鸚鵡、🐢象龜、大嘴鳥環繞泡溫泉

【KKday 早鳥優惠 – 低至6 折】入住斑馬房連雙人自助早餐

KKday 優惠: HK$887/晚 起（原價 HK$1,488/晚）

最多 2成人入住＋1位3歲以下小童入住，平均HK$295.7/位

- 入住斑馬房一晚

- 退房日享用雙人自助早餐

2月16日至3月31日入住HK$887/晚

1月25 - 27日入住 HK$1,723/晚，1月28日入住HK$1,761/晚

1月29日至2月4日 入住 HK$2,190/晚，2月5 – 8日入住HK$2,141/晚

2月9 – 15日入住 HK$1,410/晚，3月逢星期六入住HK$1,097/晚

*酒店採用浮動價格，節假日和促銷期間價格不斷變化，下單後需要二次確認房間狀態及房價

【KKday 早鳥優惠 – 58 折】入住斑馬房連自助早餐及無限暢玩長隆森林王國兩天門票

KKday 優惠: 家庭套票 HK$1,567/晚 起（原價 HK$2,688/晚）

最多 3位成人 / 2位成人＋1位3 - 11歲小童入住，平均每晚HK$522.3/位

- 入住斑馬房一晚

- 入住日享用自助早餐（雙人套票包2位，家庭套票包3位）

- 入住期間兩天無限暢玩長隆森林王國（價值HK$755/2大1小，HK$840/3大）

同場加映：城堡自助餐廳歎自助早餐只需HK$132/位，自助晚餐HK$247/位

城堡自助餐廳位於清遠長隆長頸鹿城堡酒店中，是長隆首創、長頸鹿主題沉浸式多國籍料理餐廳，東南亞系、日系、傳統中式、嶺南風味一應俱全。16個檔口，全日制供應數百種中西風味美食，國際團隊打造「長頸鹿奇幻劇場」動雕表演，提供兒童互動遊玩區。

*每位持成人（標準票）賓客可攜帶一位用餐當日未滿3歲或身高未達1米的兒童免費用餐

【KKday 優惠 – 7 折】自助早餐

KKday 優惠: 成人HK$132/位，兒童（3 -11 歲）HK$73/位

（原價 成人HK$188/位，兒童HK$73/位）

【KKday 優惠 – 7 折】自助晚餐

KKday 優惠: 成人HK$247/位，兒童（3 -11 歲）HK$124/位

（原價 成人HK$355/位，兒童HK$155/位）

KKday 優惠: 1 月28 日至2 月4 日 成人HK$287/位，兒童（3 -11 歲）HK$142/位

（原價 成人HK$410/位，兒童HK$178/位）

用餐日期：2025年1月25日至3月31日（1月28日至2月4日）

地址：清遠長隆長頸鹿城堡酒店3F

自助早餐：07:00-11:00 / 晚餐：17:30-21:00