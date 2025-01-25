【營事檔案】黑芝麻紅棗發糕

農曆新年香港會吃年糕、蘿蔔糕等賀年食品，而台灣過年就必備發糕，做法有點類似馬拉糕，發糕有發財、高升的涵義，而面頭的裂痕越深越明顯，就代表新的一年越發、越順利。發糕以前會加紅色色素代表吉利，但是現時大家都欲減少人造元素，因此都不使用色素了。

黑芝麻微量營養豐富

黑芝麻富含不飽和脂肪酸，特別是亞油酸和油酸，這些健康的脂肪對心血管健康有益。黑芝麻更是鈣、鐵、鎂和鋅等微量營養素的良好來源，這些礦物質對骨骼健康、血液健康和免疫系統功能非常重要。雖然黑芝麻含有健康脂肪，但脂肪含量仍然較高，需控制脂肪攝入的人士應適量食用。

紅棗不是補血良品

紅棗常用作煮成紅棗茶、紅棗糕等，而紅棗給人的既定印象是補血的食品， 然而紅棗當中的鐵質其實不算太多，對於補血的效果並不算太明顯。然而含有高鐵質的食物包括牛肉、菠菜、蜆肉等食物。不過紅棗含有天然的甜味及糖分，因此可減少額外沙糖的使用，而帶出天然甜味。

黑芝麻紅棗發糕

材料：

低筋麵粉 150克

酵母 5克

糖 10克

黑芝麻 2湯匙

肉鬆 適量

紅棗 2粒

做法：

1) 紅棗去核切成4份備用

2) 將麵粉、酵母、糖及適量水混合至乳酪質地

3) 粉漿在室溫下發酵至2倍

4) 攪拌排氣後加入黑芝麻、肉鬆拌勻

5) 將粉漿倒入容器至八成滿，面上放上紅棗

6) 中火隔水蒸20分鐘後，關火焗2分鐘，最後取出放涼，完成

陳筠霖(Krista) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按香港人生活習慣設計健康飲食，以簡單食材炮製健康美味菜式。