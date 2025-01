藝人張智霖、陳小春、謝天華、梁漢文、林曉峰、周柏豪及吳卓羲因拍攝內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第一及第二季而大受歡迎,他們更組成「大灣仔」,並拍攝了兩季的衍生節目《大灣仔的夜》,昨晚(24日)他們提前過年,多位哥哥難得相聚一齊吃團年飯,他們將短片放上社交網,令粉絲們大感驚喜,他們齊聲大叫:「大灣仔 We wish you happy new year」但有人卻講了「merry christmas」並各自以「港普」大講「恭喜發財」、「新年行大運」,邊講邊笑,不改搞笑本色,雖然只是短短幾秒,網民都被他們逗笑:「笑死,各說各的」,並敲碗拍攝《大灣仔的夜》第三季,及催他們直播,因為他們曾許下承諾3個月開一次直播,但當然未有實現。