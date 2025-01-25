中菜展味力　新鮮感十足

新年應酬多、飯局多，唔想日日食新年菜，又或想帶來點新鮮感，坊間近日有多間新中菜館開業，各有不同的主題，也有不少新菜式選擇，美味之餘又有新意。

新派粵菜

剛於灣仔開設的新酒店，內裏有不少餐廳，新派粵菜食府以不時不食作概念，追求食的清鮮本味。行政總廚伍偉國師傅將川、滬、京菜風味融入打造新派粵菜，包括有展現刀工的浮萍菊花豆腐湯百合淮山、香口的蟹肉牛油果焗釀蟹蓋、香煎金蠔鬆生菜盞和片皮鴨等。因應新年，餐廳會推出靈蛇獻瑞鮑魚花膠盆菜及五福羅漢蠔皇鮑魚盆菜應節，1月25日至2月9日還有蛇年添福鮑撈起、大利金蠔扎、霸王圓蹄和鮮蝦紅米腸等菜式，任君選擇。

人氣江浙菜

江浙美景風光如畫，美食亦多蘿蘿。內地江浙餐廳早前於大圍開設新分店，限定菜式有不同選擇，葱香脆皮烤鴨以秘方醃製慢烤，皮香葱味濃。酸蘿蔔水晶粉燒蟹以本地花蟹配雞湯和秘製醬油等燒至入味，鮮香酸辣。黑醋脆皮牛腩外脆內嫩。其他還有乾隆魚頭、檸檬山藥和西湖雷峰塔等，帶來新口味。

新店限定

剛於鰂魚涌開設新分店的高級粵菜館，精心推出幾款分店限定，清燉火燄百合湯味道清甜，葱香櫻花蝦臘肉炊飯是煲仔飯的變奏，油分滲入米飯內，香氣十足。甜品「坊糖」以甘蔗汁製作，清甜滋味，流心西施炸蝦丸以被喻為中式芝士的腐乳作餡，趁熱吃爆漿流心。潮吃懷舊生死戀以避風塘炒鱈魚球配鹹魚，盡顯傳統和創新的精粹，其他有禮雲子蛋清配兩口飯、「歎」灶原隻鵝脾、家鄉梅菜扣腩肉和手撕煙熏童子雞等，令人回味。

清新素食

素食是近年大熱的菜系之一，新派素食專門店於銅鑼彎開設新分店，帶來全新的如意鮮黃耳扒，黃澄澄的色調，搶眼又好意頭。點心類有素版的懷舊蝦多士、靈芝菇素腸、雪山叉燒包、山珍酸辣粉和黑松露炒麵等，另外還有如片皮鴨和水煮菜式等選擇。來到新年，餐廳會有香菇蘿蔔糕、香菇芋頭糕、養顏紅棗糕和桂花馬蹄糕，節慶盆菜內有各式素食和蔬菜，同樣令人胃口大開。因應新店開幕，現時至1月24日食客會有全單9折，現時至1月27日選擇任何1款賀年糕點，最高有85折。

粵菜新味

尖東五星級酒店的中菜廳早前裝修並剛重新開業，餐廳設計裝潢請來知名設計師蔡子虹操刀，用上中國傳統四合院為靈感，以優雅簡約姿態重新演繹，體現出人與自然及傳統的獨特聯繫。行政總廚余照軍師傅以豐富烹飪經驗結合巧手，保留了餐廳招牌菜之餘，亦設計出一系列新派傳統兼備的滋味點心及小菜等，包括藏紅花筍尖蝦餃、即燒糯米乳豬、津菜鮑魚果、沙鍋梅菜鴛鴦炒飯等。不要錯過的還有自家特備的銀花香單叢，微甘帶花香餘韻，與粵菜零舍對調，建構一趟令人回味的餐飲體驗。