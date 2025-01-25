顏米羔帶隊宣傳《中年3》　睇好黃博善玥澄突圍而出

無綫選秀節目《中年好聲音3》27強正式誕生，今午其中17位會合師兄顏米羔及羅啟豪現身上水宣傳，吸引大批歌迷到場支持，場面相當熱鬧。

顏米羔受訪時，透露較睇好大熱黃博及善玥澄突圍而出：「黃博把聲好靚，剛開始嘅時候令人嚇一跳，善玥澄聲線幾得意，我就鍾意佢比較多變化。」不過他坦言一眾參賽者尚有「好長嘅路要行」，隨時可以扭轉局面。談到工作方面，顏米羔近日忙於錄影新春及綜藝節目，還有商演，年初二將會飛到拉斯維加斯登台。曾經擔任過電影導演的他，透露向政府申請電影發展基金開拍新片，需要經過不同的程序，但目前偏向樂觀：「依家開始做緊前期工作，錢一度就可以開始啟動，希望首季就可以公布，話俾大家知。（咩題材？）懸疑賭博片。（你會參與一角？）梗係想放自己落去。」

黃博受訪時感激顏米羔的讚賞，揚言日後會盡力及加油，不過她卻表示自己喜歡聽趙浚承唱歌：「佢喺靚仔入邊唱得好好，真係好難得，令我如癡如醉。其實好多參賽者都好好，嚟緊大家都有唔同嘅發揮。（唔擔心好多人是妳為假想敵？）其實每個人都有唔同嘅Character，大家一齊先至令呢個舞台好睇。」而趙浚承則反過來表示：「如果輸俾黃博嘅話，我輸得心甘命抵。（囝囝冇嚟過現場睇你演出？）係，因為佢要返學，嚟緊都可能會安排啦。我自己其實住喺北京，今個農曆年會安排太太同囝囝返嚟過年留5日」又指《中3》會拉隊到主持車婉婉屋企拜年。