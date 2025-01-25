仁濟醫院《利是傳心意》　賀年熊貓揮春慈善義賣

【營業資訊】大熊貓「安安」、「可可」首次在香港過年！今年仁濟醫院推出賀年熊貓揮春作慈善義賣，一套兩款揮春以可愛熊貓為主題，精美之餘更可藉此支持仁濟善業，令新春喜悅倍添意義。賀年熊貓揮春義賣所得收益將撥捐仁濟各項服務基金，即日起於仁濟網上商店有售數量有限，訂購從速，請多多支持！

賀年熊貓揮春產品資料

一對兩款：熊貓送福、熊貓迎春

每張尺寸：105mm x 297mm

慈善價：港幣 88元

取貨安排：

(1) 郵寄：香港本地平郵

(2) 自取可於辦公時間內到仁濟醫院董事局取貨

(荃灣仁濟街7至11號仁濟醫院C座10樓)

辦公時間：星期一至五早上9時至下午1時；下午2時至5時星期六日及公眾假期除外

查詢電話：3467 2101

電郵：corpcom@yanchai.org.hk