魏浚笙現身銅鑼灣宣傳新歌　首次擔正赴日拍戲

藝人魏浚笙（Jeffrey）今日（26日）現身銅鑼灣為2025年第一首新歌《孤獨美食家》做宣傳活動，吸引大批途人圍觀。

今次Jeffrey特地到日本取景拍攝MV，透露雖然只是逗留了短短兩、三日，但為了拍攝都淺嘗了多種美食，不過由於農曆新年過後就要開工拍戲，所以不敢吃太多，又言每次吃完都會去跑步消耗卡路里，所以回港後反而變瘦了。提到新電影，他指今次電影是與日本合拍，所以製作人和女主角方面都是日本人，接下來亦會再到日本拍戲，逗留一個多月。他又指角色需要所以今次有好多動作場面，亦有為角色操練上半身，加上第一次擔正，對自己要求高，自認已搏盡無悔，他說：「今次胸肌未必好犀利，但應有盡有，每一個部分都好生性，出晒嚟好聽話。」又指現在每日飲食相當清淡，每日都要做1小時運動，新年亦未必會吃年糕，稱現在是入行以來磅數最輕。問到女友會否覺得他好攬？他就表示比較辛苦，又指選抱枕大家都會選一個軟綿綿的。

至於提到老友洪嘉豪與Ivy So二人近日在網上盛傳緋聞一事，對此Jeffrey表示自已作為旁人不應多說：「我自己根本唔知咩嚟（覺得佢哋襯唔襯？）雖然我兩位都認識，但好多嘢都係緣分。」