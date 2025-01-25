曹敏寶爆緋聞遭雪藏　得老公無條件信任：冇嫁錯人！

「中年好聲音」歌手曹敏寶（Mable）近日接受電台節目《星光背後》專訪，身為家中孻女的曹敏寶夥兩家姊同讀名校嘉諾撒聖瑪利書院，她坦言二家姐曹敏莉中學時已是校花，被問姊妹間會否被比較，她說：「我細個男仔頭無咁諗，但留返長髮後，成日都係咁俾人話，最差就係『點解個家姐咁出眾咁靚，個妹會咁醜樣？』覺得啲人把口好衰，返到屋企都會同家姐講。」幸好經屋企人安慰後，使Mable不再介懷這些說話。

二家姐曹敏莉於2003年大熱奪港姐冠軍，原來自細熱愛唱歌的Mable同年更早已參加過Cookies新成員選拔賽亦有機會入行：「我報名嗰時仲早過家姐參加港姐，係因為我好鍾意唱歌。」至於比賽奪得亞軍卻沒入行，她承認因母親阻撓錯失機會：「其實果時我真係好想入行，有公司想簽我，但我媽咪好緊張，要公司承諾點樣令我成功，係傾咗好耐，公司當時唔可能承諾咁多嘢，最後我媽咪就叫我去讀書。嗰時同媽咪都有少少唔開心，雖然好嬲有啲唔忿氣，但因為我太愛我媽咪所以無嘢解決唔到，大家都有互相體諒。」

Mable的音樂夢雖然兜轉，但感情路卻反而暢順，她直認與老公因大家姐介紹「相睇」認識，交往一年便結婚，至今幸福美滿。Mable分享老公最吸引她的地方：「我係一個極度無安全感嘅人，佢俾到好愛護同俾安全感我，佢係好踏實，所以係呢樣嘢感動到我。」Mable亦指老公十分支持她參加《中年好聲音》：「佢係最支持我，我去海選前，仲好驚無自信唔想出去，但佢就好鼓勵我去試，仲話唔得仲有屋企佢喺度，令我更有勇氣參加比賽。」

雖然《中年好聲音》十二強止步，但之後一直有機會商演令Mable如魚得水，惟去年初爆出緋聞即遭雪藏，一眾「中一戰友」亦疏遠她，令她一跌入人生另一低谷。她坦言感恩獲老公一直百分百信任：「嗰段日子，我會形容自己支離破碎，由好忙變到咩都無。但我老公係背後最強大的支持，係形容唔到佢嗰種無條件信任同愛。因為佢好清楚我係咩人，佢知道我熱情同大情大性，真係所有人都會攬頭攬頸。好在我每樣嘢都會同佢講，之前我每日同邊個食飯出街，佢都知。」緋聞爆出後，她更感恩老公的處事成熟：「佢俾我想像中更成熟，好多人都好擔心會影響到佢，但佢完全唔Care，所以佢咁強大信念，令我更加愛同欣賞呢個男人，所以我絕對無嫁錯呢個男人！」因為有家庭後盾，不獲簽約的電視台安排出歌，她索性自資製作單曲更拍攝MV。