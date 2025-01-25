陳慧嫻跳舞甩打底褲叫幫手　李克勤：我有家室㗎

歌手陳慧嫻40週年演唱會昨晚（24日）迎來第三場，她邀請了好朋友李克勤任嘉賓，兩人齊跳唱《跳舞街》，克勤透露為了這個好朋友，第一晚刻意就來捧場，又指從未試過擔任嘉賓要跳舞，所以今次可謂誠意十足。

昨晚氣氛比前兩晚更熱烈，整晚都全場大合唱歌聲震館，慧嫻亦被熾熱氣氛帶動忘我演出，跳舞環節興奮跳到甩褲，當她與克勤完成《跳舞街》之後，立即大叫：「克勤呀！我唔知係咪瘦咗呀...我條褲甩左落嚟，我入面個條打底褲，你幫我搞搞得唔得？」李克勤就尷尷尬尬表示：「我有家室㗎啦喎！」慧嫻笑言：「唔緊要啦，當睇唔到啦今晚。」克勤仍然拒絕：「搵個女dancer過嚟啦，過年流流。」引得觀眾大笑。

兩人由20歲就相識的好朋友，從寶麗金年代已經同一間唱片公司，兜兜轉轉又再於新公司英皇娛樂中做回同事，慧嫻大讚對方：「佢真係一個天才嚟㗎！我做咩都問佢意見，今次演唱會佢都特登第一場就嚟睇，又俾咗好多意見我，好多我諗唔到嘅嘢，佢都諗到。咁多年，我做咩節目，接咩工作，佢都俾好多意見我，我乜都問佢，不過近半年我見你不停咁巡迴演出，飛去呢度飛去個度，我都唔敢打咁多電話俾你，有時見到都覺得有啲心痛，做咩咁辛苦啊？」克勤自言聽到有少少眼眨淚光，又謂自己家庭負擔重，慧嫻聞言訓話對方：「你唔好咁辛苦！等佢哋好似你咁白手興家！自己賺錢！」觀眾即掌聲雷動，克勤笑着解釋：「我都要洗㗎，男人需要安全感嘛，我咪努力搵錢囉。」慧嫻搞笑表示若將來自己冇得食，叫對方要接濟她。