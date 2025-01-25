蕭正楠演絕世渣男「腦交戰」　張振朗賴慰玲譜空中情緣

蕭正楠、吳若希、賴慰玲主演的無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》昨晚（24日）大結局暗藏兩大彩蛋，視帝張振朗以《反黑路人甲》角色高彬驚喜客串，跟同樣有份演出《反》劇的賴慰玲演對手戲，令網民大感驚喜，大讚「反黑平行宇宙」安排出人意表。張振朗事後在社交網強調自己為了賴慰玲及朱敏瀚「願意無條件客串」，並笑謂對住賴慰玲「一秒破功」：「咁耐冇同你演過戲，都依然係一秒破功，笑笑笑！」

蕭正楠突然玩呷醋，留言「質問」振朗：「我呢？」振朗搞笑反咬對方：「仲好講！你唔叫我！」相當爆笑。另一驚喜彩蛋是，在劇中老是常出現的人名Jackeline，一直有網民好奇真身是否於20多年前將「最英俊小王子」頒給小朋友朱敏瀚的張潔蓮。昨晚大結局謎底終於解開，劇中朱敏瀚向吳若希透露約了 Jackeline食飯，而Jackeline老公的名字是文傑，其實在謎底解開之前，就連Jackeline現實中的老公袁文傑，亦曾公開表示好奇劇中Jackeline老公真身，並搞笑問：「係咪講緊我？」成功引發極大迴響。

被指角色是絕世渣男的蕭正楠，在社交網坦言接演角色時確實有過一段「腦交戰」：「收到劇本嘅時候，我認真思考咗好耐，如何演一個渣男嘅同時，又可以留住觀眾睇落去。渣男不可以原諒，不過更重要嘅係，睇吓劇中人物最終如何釋懷。」至於有追看老公新劇的黃翠如，則淘氣留言明踩暗讚：「我睇到都有啲嬲，有時！好彩你有個破冰轉身。」明顯耍緊花槍。

另外，賴慰玲在社交網回顧拍攝劇集時所有重要時刻，當中包括與蕭正楠拍攝戲中戲的花絮片，片段所見，雖然二人只是拍攝短短的戲中戲，但依然相當認真，不但要吊威也上陣，而且更被吊得相當高。賴慰玲亦忍不住搞笑留言：「好彩拍完先有咗，如果唔係一定嚇親。」