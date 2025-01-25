容祖兒自封「Back Pain」　領軍「人疊人」挑戰拗腰甫士

歌手容祖兒、李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、黃子弘凡、薛凱琪、李昊及衛蘭有份參與的音樂節目《聲生不息‧大灣區季》在最新播出一集中，由祖兒率領的女子組大鬥小春率領的男子組。

今次競賽舞台上，祖兒隊全員上台跳唱《活著Viva》成功炒熱全場氣氛，而每次PK戰均求勝心切的祖兒，為了唱好《活著Viva》，私下捉著隊員排練很久，並遭隊員爆料指單是Ending Pose已改了又改。眾人最終應主持何炅要求，即場還原被淘汰掉的Ending Pose，原來原本的Ending Pose難度相當高，未幾即出現一幅6位女歌手「人疊人」齊齊向後拗腰的經典畫面，祖兒示範完相關動作即搞笑自封「Back Pain」：「主要是因為現在 Back Pain，所以我們否決了這個動作。」

而今集的飛行嘉賓涂毓麟（Oscar）亦是焦點所在，有「鋼琴王子」封號的Oscar，除了與回春丹跳唱重新編曲的《花花世界》外，還為小春及黃子弘凡的《無賴》舞台作現場鋼琴伴奏，獲網民大讚是「全能型寶藏男孩」，當晚Osar的女友、內地財經主播孫樂言亦有現身捧場，引發極大迴響及關注，網民盛讚二人是「CP天花板」，不但同樣顏值超班，而且還各有各專業，令人羨慕。