趙露思病後首公開露臉　回復狀態：謝天謝地！

內地女星趙露思上月憂鬱症復發，失語兼不能行路，情況令人擔憂！幸經過差不多一個月的復健治療，昨日亮相公開活動，已不需用拐杖的她，在台上談笑風生，身體明顯已康復，並揚言過去一度不能面對自己，幸現已慢慢回復狀態，大感：「謝天謝地」！

內地女星趙露思上月開工期間，突告憂鬱症復發，失語兼需坐輪椅送院治療，之後需要復健，練習行路、使用餐具等，從練習短片看到，她的病情頗為嚴重，令粉絲心疼不已！經過一番治療，昨日趙露思終於復工，於成都亮相飲品活動，這亦是她病後首度亮相！

穿着亮麗紅裙的她，面色雖仍有點蒼白，但比之前已好了很多，抵達活動現場落車時，工作人員想遞上拐杖，她都示意不用，然後就緩緩走上舞台，一開口試咪還因聲亮太大嚇了一跳，表情趣怪！之前一度失語的她，在台上回復以往的談笑風生，還大講四川話，並感謝來到現場支持她，順勢亦報了一下平安：「一切都挺好的。」

之後她頓了一頓、吸了一口氣，再繼續說：「希望大家把所有困難和不好的，都留在2024，期待2025，新年快樂。」當被問到健康狀態，她坦言這段時間經過了癱瘓、不能說話的情況，心裏特別難受：「那一會兒都很難面對自己，所以能夠像現在這樣，我都覺得謝天謝地了！」

活動期間，趙露思都有不少儀式要做，她都能一一應付，面對熱情的粉絲，她都面露燦爛笑容，有些見她終於康復，都忍不住流淚，她還幽默地安慰他們：「誰再哭，就要給我發紅包。」

趙露思在出席活動前，特別請了近百粉絲食飯，雖然她沒有出席，但都親自點菜，有龍蝦、皇帝蟹等，相當豐富。