胡子彤唱電影主題曲　獲古天樂獻聲助陣

藝人胡子彤演而優則唱，為其有份演出的賀歲片《臨時決鬥》獻唱主題曲《Pick Me Up》，而多位同片演員，包括王丹妮、周秀娜、張文傑、陳湛文、楊詩敏等亦有一齊Rap歌演繹，古天樂聲演助陣，陣容強勁。

胡子彤稱有幸演唱與電影有關的歌曲大感開心：「對上一次係唱電影《BABY復仇記》嘅插曲《那時候》，今次係電影主題曲，所以非常開心，加上有其他演員一齊支持我，首歌好輕快，好切合賀歲片檔期俾大家聽。」

王丹妮自言今次是人生第一次rap歌，她說：「發覺原來真係要手舞足蹈先會rap得有力、有feel，所以我自己都好放開咁唱，仲越唱越起勁，希望聽眾都感受到我哋呢首主題曲嘅熱血同力量!」同是首次到錄音室的錄歌的周秀娜認為今次是難得機會：「今次開心可以參與主題曲rap歌部份，始終自己唔係歌手身份，對於唱歌沒有太大信心，反而今次可以rap一、兩句，同戲嘅演員可以一齊去錄音，感覺好開心，亦唔係太緊張。」

至於獻出第一次電影主題曲rap歌的張文傑笑言rap歌適合自己，可考慮行歌手路線：「第一次入錄音室錄歌，唔覺得緊張，就當電影配音唱出嚟，覺得幾好玩。」