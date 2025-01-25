容祖兒撐阿Sa新片　主動出擊合照朱栢康硬晒軚

藝人蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、朱栢康（朱康）及Kayan9896（吳家忻）等，今晚為賀歲片《祥賭必贏》到戲院謝票。捧場者除有阿聰仔女外，還有專程撐阿Sa的天后容祖兒（Joey）及蔡一智等。早前，Joey曾大讚朱康靚仔，當她和阿Sa偕朱康影合照時，企在兩女中間的朱康一臉怕醜，而Joey更做出「開心到飛起」的動作。

入到戲院時，有份客串《祥》片的Kay向觀眾表示：「其實我都有個特別角色出場，希望大家畀少少面呀，其實我今日好早嚟到，同埋我拆咗對之前買嘅鞋出嚟着，但行行吓就甩咗個底，好彩我啲同事專登買對鞋畀我替換，可唔可以畀啲掌聲我同事呢？我想講雖然我對鞋甩底，但我個人冇甩底，新一年係要有呢種拚勁。」到朱康謝票時，Joey在觀眾席用手機狂拍朱康，觀眾和阿Sa大叫「朱栢康真係好靚仔呀」、「容祖兒都覺得朱栢康好靚仔呀。」

男主角阿聰受訪時表示：「今日係第一日做謝票，我哋謝咗8場票。」女主角阿Sa就話：「未試過咁好玩，因為有阿聰喺度囉，淨係聽佢講都值回票價，我哋係全新嘅組合。」阿聰隆重介紹由兩人的英文名Louis加阿Sa組合：「Louisa，因為我去咗台北做嘢，見到Louisa咖啡喎，我哋可以組組合喎。（係咪可以出歌？）但我哋冇嘢做㗎，空殼公司。」不過阿Sa就指可以在謝票時用此組合名。

阿聰又狂sell新片，指觀眾看得出《賭》是非傳統賀歲片，有破格的演出，所以反應極佳，連馬來西亞觀眾也讚是久違的港式賀歲片，連影評都好反應，所以演員會努力謝票，對票房亦充滿信心。問到高海寧（高Ling）指她主演的賀歲片逾8千萬票房就着泳衣派福利，而古天樂則指他的賀歲片票房有1億就派胡子彤穿T-back。問兩人有何拉票奇招？阿聰即抽其他兩齣電影水謂：「如果我哋5千萬，胡子彤就可以着T-back出嚟，如果我哋新片票房1億，高海寧就可以自由發揮，我相信佢唔會令大家失望嘅。（你哋有咩貢獻？）我哋？如果過億票房，我哋會搞個盛大派對公布。」

再問阿聰要幾高票房就可欣賞到其着T-back造型？他又繼續耍太極謂：「有時啲嘢唔係價錢可以衡量到，我feel到觀眾有誠意時，我就會出動，但你哋唔好後悔。」他自豪謂是玩藝術之人，當然有着過T-back，還分享着「現代褲」的難忘經歷：「嗰啲直情係肉色，男仔跳芭蕾舞嗰啲包住，有承托作用嗰啲褲，（現代褲？）係啦，唔係出面係內面打底嗰條，我都有跳當代舞，最爆係我讀書時，帶住嗰條褲，完騷後用快餐袋紙袋袋番條褲返屋企，點知執法人員查身份證，你知我後生個樣時都好闊吓，喺藝術同出嚟行都兼顧到，阿Sir見到條褲就問我做乜嘅，我就話自己係跳舞嘅。」

問阿Sa可會為票房而着泳衣？她耍手擰頭說：「我怕趕客呀，不如有5千萬票房，我就飛吻。（演唱會都有啦）寫真集我都有着過泳衣啦。」阿聰又補充謂沒有說一定會着T-back，但亦沒有說不着，總之票房好時，定不會令大家失望，又承諾賀歲片有5、6、7、8千萬震撼票房，定會精心設計派福利：「個驚喜會一浪接一浪囉，先可以報答觀眾，我想講真係可能成真，或者我哋諗吓人體彩繪，唔緊要，個尺度我同朱康傾一傾，因為執行係朱康，總之朱康着T-back一定走唔甩。」阿Sa隨即打蛇隨棍上，表示由Kayan9896着泳衣，她又解釋：「因為我冇嘢睇嘛，我着咗10萬9千次啦，我着泳衣去邊度先，去戲院凍鬼死。」阿聰又說如票房好，他和朱康可以着泳衣，再說：「我哋係有誠意，不如觀眾畀咗誠意我哋睇先啦，有3、4千票房先，啲福利就一浪接一浪，目標喺一個禮拜就達到。」

朱康對於阿聰將着T-back重任交給他時，他說：「有咩理由交給我，兩兄弟，佢着我咪着囉。（阿聰又話如果要人體彩繪都係你負責？）得，由我出手畫佢。（你先係模特兒？）呢啲咪兄弟囉。（就範嗎？）當然唔會就範。（係咪阿聰做乜，你就做乜？）要商議，如果佢突然話要裸體，我欣賞佢就得，我支持佢。」

Kayan9896大方謂着泳衣派福利絕對沒有問題，因她常着泳衣去沙灘，但有謂要在戲院着泳衣，她笑指在沙灘影院穿泳衣就夠噱頭，不過要等待夏天來臨先。談及朱康曾猜中《破‧地獄》票房，他大膽估計《賭》會大收過億，不過又指邵劍秋估1億6千萬，所以對方才是最準，對於估票房，他說：「純粹憑感覺，完全唔識計算，我覺得成班人好努力、好用心，我係以講笑形式估出嚟，講大啲都無妨。」Kayan9896更誇口估計票房可大收3億票房，朱康支持她說：「諗得多、講得多就會成真，不過，3億真係好多，哈哈!」此外，臨近農曆年，朱康表示會多陪家人，而Kayan9896則表示會努力謝票，也會拜年、陪家人、逗利是及入場睇這套電影。