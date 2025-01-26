【是日通勝】

農曆十二月廿七

甲辰年 丁丑月 乙未日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：栽種、時插

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：26、12、44

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：身心狀態一般，不想應酬，只想好好休息。

金牛座：財運差，別再胡亂花錢，否則後果自負。

雙子座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

巨蟹座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

獅子座：心情靚，有口福，但品嘗美食時要懂節制。

處女座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

天秤座：感情現暗湧，有心事不講清楚易產生誤會。

天蠍座：愛情運最強，用心培養感情，伴侶更愛你。

人馬座：運勢好轉，生活壓力大減，可發揮個人潛能。

山羊座：缺乏交流易引起誤會，不妨抽空陪伴家人。

水瓶座：三心兩意，處事拖泥帶水，不易取得佳績。

雙魚座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）蛇 有喜訊

（跌）雞 桃花弱

鼠：運勢轉差，小人接近，必須謹言慎行。

牛：是日沖煞，但運勢不太差，毋須擔憂。

虎：人緣不錯，陌生人的關懷令你暖在心。

兔：人際關係要留意，多管閒事易惹是非。

龍：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

蛇：時來運到，心情暢快，有望聽到喜訊。

馬：覺得自己被冷待，感情關係出現暗湧。

羊：飲食搭配愈清淡愈好，身體健康要緊。

猴：真命天子走近，單身者不要錯失良機！

雞：桃花較弱，緣分未到，脫單要有耐性。

狗：趁周日努力鍛煉身體，可帶來好心情。

豬：小心理財，量入為出，避免因小失大。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

女性面相—從鼻子看理財

鼻孔大的人：

運氣好壞主要配合口形來觀察，如果嘴厚唇而且口角朝上的女性，鼻孔大些也沒有大礙，只是性格有點男性化，比較豪爽和不拘小節，但很重情義。

臉上財帛宮好的人 ：

財帛宮位於中停鼻準頭的位置，主管事業財運。如果一個人的鼻樑不發尖，鼻樑至準頭似柱形，皮膚細膩光澤無疤痕，鼻翼隆起像「牛鼻子」，代表此人事業發達。

鼻相比較好的人：

鼻為財帛宮，可反映一個人的財運。若女性的鼻相較好，自己既有錢，也會旺夫。一個好的鼻相，必須鼻頭有肉，膚色具正常光澤，一般要挺和直，鼻頭以圓而豐為好，鼻頭有肉代表財運好，同時鼻翼張開的人，正財和偏財運都好。總言之，如果一個女孩的鼻相較好，容易成為富婆。

鼻樑挺、鼻準豐、山根不陷的人：

鼻相好壞對於女性比較重要，鼻相好不但會使自己更加美觀，還會帶來好運，鼻樑挺、鼻準豐、山根不陷的女性，對自己要求比較高，對事業和婚姻都有很高目標，不甘落後，且有很強的欲望，更希望自己變成一個女強人。

鼻子塌陷短小：

鼻樑向下凹陷，鼻子在臉上所佔比例較小，看來缺乏氣勢。擁有上述鼻形的人，沒有主見，也不擅長思考，很容易被朋友左右，長相像小孩子，若皮膚細嫩柔滑，還有點尖鼻頭，猶如小孩子常有的朝天鼻，這種人也擁有小孩的幼稚，思想單純，容易被騙。