東方日報C2：吳若希尊重真愛　唔同小三爭

藝人吳若希「惡妻」形象深入民心，原以為她若遇上老公「出軌」定必力抗到底，但相反她覺得若有人夠膽在如此高壓下仍選擇介入，定必是真愛，更願意將老公奉上！近年拍劇盡展喜劇天賦的她，直言很想演「佗槍師姐」角色，可惜多年來不斷被狂潑冷水！

吳若希（Jinny）在無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》中飾演一位被出軌老公蒙在鼓裏的賢妻良母，現實中，Jinny與老公何兆鴻（Alex）結婚近8年，予人印象都是「惡妻」，不時會在網上公審丈夫，雖然如此，但她強調從未懷疑過Alex出軌，並笑言大把人幫她睇實老公：「依家好得意，出街啲人認得我老公，都會幫我睇吓佢旁邊有咩人，令到老公都忍唔住講『邊有可能搵第2個吖！』有時我收到啲風聲，就會叫佢影相畀我睇，但絕對唔會Check佢電話。」

Jinny揚言強勢形象利多於弊，並覺得如果有人知道Alex家有惡妻的情況下，仍去介入他們的婚姻，她亦願意將老公送出：「大家認知嘅吳若希係咁惡，乜都會講出嚟嘅時候，我諗應該冇人夠膽去做，咁如果有人明知我會成日鬧老公，都夠膽涉足我哋嘅關係入面，我覺得佢係英勇同真愛囉，既然係咁，送個老公畀佢！（點解唔爭老公？）黐線，係爭都爭仔女啦，如果老公選擇咗佢，玩到咁高調都好難返轉頭！（可以容忍老公收埋第2個？）唔好畀我知就得啦，喺我世界你唔可以做，但做過唔畀我知，對我嚟講就係冇做過。」

向監製自薦遭潑冷水

於《奔》劇中，Jinny有不修邊幅、膠味十足的大媽造型，盡展其搞笑天分，曾是「星夢」一姐的她坦言以前當歌手，形象相當重要，但現在除了歌手，還多了一個演員的身份，反而變得沒有包袱，甚麼造型也願嘗試，覺得演戲不應被框住。雖然她希望繼續拍喜劇，但也不想單一發展，雖然10多年來不斷被潑冷水，但心底裏面的夢想仍然是做「佗槍師姐」角色，她笑說：「講咗10幾年，最想做『師姐』角色，覺得好似《使徒行者》咁揸槍好有型，但係到依家都未有人搵我做，其實每年我都會自薦，但係冇人理，最近有個監製更加直接拒絕咗我呢個夢想，話我做出嚟一定唔有型，會變成搞笑，最多只可以做《新紮師妹》呢一類，係咁潑我冷水，但呢個係我人生一個目標，希望有朝一日做到。」

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