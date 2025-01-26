結局被狠批爛尾　楊紫預告有後續平息民憤

內地演員楊紫與李現二搭演出劇集《國色芳華》迎來大結局，然而最終像未完的故事般，被形容「爛尾收場」，當中包括二人雖結成夫婦感情卻未見升溫，男二魏哲鳴被外父逼婚威脅，更遭打斷腳變殘廢，當聞得「前妻」楊紫琵琶別抱誓要作出反擊，但突然「失蹤」，激到粉絲有打爆電視的衝動﹗幸而日前楊紫親自解畫﹕「拍了7個月，不到20天就播完了…第一季要結束了，希望大家可以期待我們第二季。」令「國色芳華第二季」關鍵字登上熱搜，意味很快便有後續。

今次楊紫演繹女主角何惟芳命運多舛的人生，不但被前夫家暴、遭人暗殺、創業路也被同行排擠、惡人相逼，甚至還被抓到軍營貶為賤奴，慘當人肉活靶，演技被認證「更上一層樓」，多場重頭戲成功引發觀眾共鳴與同情，難怪該劇熱度一直飆升﹗楊紫受訪也表示很喜歡這個角色性格：「被她身上很堅定、有力量的品格給吸引了。」劇情交代她被「前夫」魏哲鳴陰魂不散苦苦糾纏，其中一句對白：「我勸你病入膏肓前，先找個醫師好好地治治腦子！」更成為劇集金句，網友直讚「看了就爽！」故當得悉有第二季出現，劇迷們相當期待，更引起熱議。