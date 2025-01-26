【營事檔案】鮑魚帶子杯

新年少不了鮑參翅肚，而罐頭鮑魚就是海味當中較方便的選項。一般海味都需經過長時間浸發，再加入調味燉煮而成的。而為了招呼親朋好友，又不是每一位都廚藝精湛，因此以罐頭食物再加工就是適合各類型聚會的精緻小食。

海鮮低脂肪

鮑魚及帶子都屬海鮮，富含優質蛋白質和多種礦物質，如鋅、鐵和硒。一般海鮮屬低脂肪類別，而鮑魚及帶子含少於1克脂肪，當中所含的脂肪都屬對身體健康有益處的不飽和脂肪酸。不飽和脂肪酸心血管健康非常有益，可以降低血液中的壞膽固醇水平，有助維持腦部及心血管健康。而且美國心臟協會已經取消每日膳食膽固醇的上限，所以海產以及高膳食膽固醇的食物都不必過於擔心了。

海鮮同時高普林

雖然海產含豐富營養素，但即使是健康的食物都不宜過量，加上海鮮屬於高普林食物，過量食用會增加體內尿酸，增加引發痛風的機會。因此痛風病患者應留意含高普林的食物分量，例如鵝肉、內臟、沙甸魚、蝦米、蠔豉、濃肉湯肉汁等。而即使是健康的人士，都應避免進食過量肉類和海鮮，每天大約進食5至6両含蛋白質的食物都已經足夠。

鮑魚帶子杯

材料：

罐頭鮑魚 1罐

帶子 100克

蘆筍 6條

紅椒 半個

taco 粟米餅 2個

調味料：

蠔油 1湯匙

水 2湯匙

粟粉 1茶匙

罐頭鮑魚汁 1湯匙

做法：

1) taco 粟米餅以焗爐125度焗15分鐘至脆身備用

2) 帶子、蘆筍、紅椒切粒備用

3) 將帶子及蘆筍用水焯3分鐘，盛出隔水備用

4) 燒熱鑊加少許油，加入帶子、蘆筍及紅椒

5) 加入所有調味料，炒勻

6) 將炒好的材料放在taco 粟米餅上，放上鮑魚，完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。