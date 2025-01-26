中式廚師發辦　升級家宴滋味

民以食為天，每個父母的願望，就是一家人能經常齊齊整整食餐飯，在重要的日子親朋相聚，邊食邊傾煞是熱鬧。一個人預備家宴有困難？無問題，銅鑼灣近日有兩間新中菜館開業，舒適用餐環境再加大廚巧手，標榜為客人打造升級的家之味道，除有精心設計的菜餚，也能為客人度身訂造菜單，想有家的味道，隨時都得。

開平道：雙廚主理

中菜歷史源遠流長，經過時間的融合，既保留了經典名菜，也有推陳出新的美饌。位於銅鑼灣這間新派中菜館，由擅長各大菜系的主廚楊應紅師傅和富豐富淮揚菜經驗的楊志明師傅主理。店子為呈現典雅氛圍，以早前的上海繁華變遷作主題電視劇作設計藍本，餐枱之間巧妙地錯開，既讓各桌保留私人空間，又能感受熱鬧氣氛。兩位楊師傅的菜式秉承傳統及創新，以一種家宴餐飲形式呈現，這裏沒有特定的菜系和規限，客人也可按個人喜好和大廚商量，相當有彈性。

頭盤主要是楊志明師傅設計的淮揚風味，當中不乏新派變奏。滲透自然氣息的「竹韻」，其實是涼拌青瓜的改良版，用上日本小青瓜刨成薄片砌成竹筍模樣，淋上醬汁，酸爽美味。「醬香千層」用日本蘿蔔，精緻刀工切薄擺盤，精緻鹹香。想試試不同風味，以老雞配葱油製成的脆皮手撕雞，皮爽肉香有口感，是不錯的佐酒前菜。

來到戲肉，就有楊應紅師傅的各式創意配搭。菜式先從輕盈口味開始，蟹肉牛油果盞以炸香春卷皮盛載用意大利黑醋浸泡的牛油果粒，再加點蟹肉和芝士碎，一口一盞好鮮爽。立體造型的雕皇醬香蝦，用上熟越南大頭蝦放入花雕、日本和本地豉油等調料浸泡，鹹香肉嫩，記得吸吮蝦頭的酒香蟹膏，是整隻蝦的精華所在。

家宴必備一隻雞，餐廳的「大少酥薑葱油脆皮雞」，用上肥美太安雞依炸子雞的做法，脆炸去骨，配自家製的乾葱醬和葱油，加點炸薑絲和葱粒，啖啖肉又油潤。最後來一口花膠撈麵，以花膠條作麵條，大啖吃矜貴又滿足。

謝斐道：融合粵閩菜系

此外，有中式食府也以「家」作主題，由入行超過30年的吳震霈師傅擔任行政總廚，為客人打造融入粵菜和福建菜系的菜單，讓大家在外品嘗的家宴也擁有極致的品味體驗。在家吃飯，總會先喝一碗老火湯，結合福建菜做法的佛跳牆，以福建醇厚湯汁做基調，加陳20年花雕和金華火腿等慢火燉煮，內有南非乾鮑、豬婆參、金山勾翅、雲南金華火腿、羊肚菌和瑤柱等食材，湯鮮味濃，暖胃又補身。這個冬日，客人亦可選擇滋補的古法蛇羹，湯底選用不同的蛇骨熬煮，蛇肉撕成幼絲，每一口都是滋補之選。

即點即製的濃油赤醬煙熏平原雞，雞隻用自家製雞油花雕甜豉油汁燉煮，邊煮邊為雞隻淋豉油汁，皮香肉甜相當入味。燉至軟綿的「文火和牛」，即安格斯黑毛和牛小排，低搵慢煮配自家製蘿蔔糕，吸盡牛肉的醬汁，分外甘香美味。愛海鮮的話，以原隻右蟹鉗製作的蟹黃銀汁燴蟹鉗，配素翅和清雞湯蒸魚，飽滿又濃稠。爆炒的XO醬薑葱魚扣是粵式經典菜，選用超過30斤重的龍躉魚扣入饌，爽脆彈牙。飯後來個巨型煎堆作結，圓圓外表猶如一個月亮，寓意美滿團圓好意頭。