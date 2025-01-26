陳凱琳率《四個女仔三個BAR》RE-U　10年前後樣貌身份驚人變化

前港姐冠軍陳凱琳，與視帝老公鄭嘉穎2018年在峇里島拉埋天窗，婚後育有3子鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，一家五口生活幸福美滿。雖然千陳凱琳現已專心相夫教子，並轉型做KOL，但很多Fans仍十分懷念她當年在TVB的演出，除了做司儀語出驚人講過一句：「粉身碎骨！」外，就是她與陳瀅、劉佩玥和何雁詩演過劇集《四個女仔三個BAR》。

相隔10年，《四》劇台前幕後來個團年RE-U，除了她們四個「女仔」外，還有監製陳維冠，黃智賢、鄭子誠等，陳凱琳留言：「咁就10年啦！Who still remembers our names from 四個女仔三個 Bar? it’s Baaaar, not BRA！」再勾起大家回憶餘，又教大家記得劇名是「BAR」，唔係「BRA」，十分搞笑。片中陳維冠就宣布一個消息表示：「我哋《四個女仔三個 Bar》就十周年啦，搵到sponsor我哋就開二啦。」說罷眾人齊齊拍掌歡呼

如今四個「女仔」中，陳凱琳和何雁詩最結婚生仔，網民叫陳瀅和劉佩玥要努力趕上，又驚嘆她們的容貌跟10年窠前沒有太大分別。