Sinead O'Connor死後近兩年被爆死因　留逾千萬給子女

憑90年代經典情歌《Nothing Compares 2 U》而走紅的愛爾蘭傳奇女歌手Sinéad O'Connor，2023年7月26日離世，終年56歲。她的死震驚全球樂壇。其家人一直沒有透露Sinéad的死因直至近日。

據知她的死被裁定為「慢性阻塞性肺病和哮喘」。而她的死亡證稱她的死因是「慢性阻塞性肺病和支氣管哮喘的惡化以及低度下呼吸道感染」。死亡證由Sinéad的前夫John Reynolds辦理，而她於2013年定下的遺囑亦於近日被公開，她向子女要求在她下葬時要為她穿上神父制服以及一本希伯萊文的聖誕以及她的大碟《Theology》「陪葬」。

另方面，據知她原本留下170萬英鎊（約1,652萬港元）給3名子女Jake Reynolds、Brigidine Roisin Waters 與 Yeshua Bonadio。但扣除她的債務、殮葬費和律師費後，遺產減少至 140 萬英鎊（約1,360萬港元）。而遺囑中她表示「我的孩子們可以按照他們認為合適的方式分配我的骨灰」。