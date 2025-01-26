關嘉敏失飛躍獎唔失落　自爆曾幻想得獎謝詞嗌開心

藝人關嘉敏（Carman）憑《逆天奇案2》、《巾幗梟雄之懸崖》、《福祿壽訓練學院》人氣提升，在《萬千星輝頒獎禮2024》更一度和陳曉華（Hera）作成為角逐「飛躍進步女藝員」獎的大熱，可惜最終敗於Hera之下。日前Carman接受訪問時表示：「冇失落，我加盟無綫都只有3年算係新人，我已經覺得自己好『飛躍』㗎啦，同埋見到好多唔同嘅朋友戥我唔抵，又擔心我唔開心，話原本諗住係我得獎，其實都已經獲認定，所以冇唔開心。」又說當宣布打入5強時，驚喜到腦中一片空白，仲同自己講：「我好另呀，關嘉敏好叻呀。」

Carman自爆曾幻想踏上頒獎禮時的謝詞：「我第一年參加頒獎典禮時都有提名『女飛躍』嘅，嗰時我坐喺看台睇住10強坐喺個台度時，就好想自己有份坐，所以同自己講畀心機啦，有一日我會坐喺度，但我唔係諗得獎，有份坐喺度已經好開心啦，所以出席頒獎禮，我係籌備咗幾年。」

問到她擬定的致詞內容，她謂：「我想講我啱啱入嚟無綫時遇上好多唔同嘅人，雖然好多挫拆、唔開心都過去，但我都想多謝呢班人，同好想多謝我自己咁堅持、硬項，我係好鍾意呢一行，先可以有動力推動我做唔同嘅工作，冇咗包袱。」