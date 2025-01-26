湯洛雯親證冇懷孕可以拍劇　蜜月都未去要等馬國明個期

藝人湯洛雯（靚湯）與黃庭鋒今日（26日）出席無綫賀歲劇《富貴千團》宣傳活動，兩人表示劇集早於2021年拍攝，雖然相隔多時，但劇情瘋狂，故記憶猶新，靚湯說：「入面有SM同學生妹之夜。（你扮學生妹？）唔係我，我趕客咩！其他演員着得好大膽同性感，好專業。」

當中庭鋒在劇中不乏脫衫騷肌場面，他自爆：「我要着件SM嘅衫露兩點，靚湯一見到我就問播唔播出得街架，我知道有除衫場口，所以我都有喺飲食方面着手，同埋去健身。」至於靚湯透露最大膽的場口是要主動生擒黃子恆及接吻，她稱該劇之前在收費台播出時，當年仍是男友的馬國明刻意避開，不肯收看該場口：「佢唔想睇，話冇乜必要睇，其實我拍攝時都好大壓力，因為講我主動去勾引對方，呢方面我冇乜經驗。（搵馬國明試戲？）我現實中被動啲，所以拍攝時有啲尷尬，好在子恆好有紳士風度，拍攝時感覺舒服。（馬國明知唔知再播？）佢知，到時我會叫佢入廚房煮湯圓。」

已為人妻的靚湯否認該劇是「封嘴」之作：「我唔介意拍，睇個程度唔好太誇張，佢（馬國明）自己都有拍啦。如果劇情需要我冇所謂，不過好誇張嘅話都要問吓佢，要尊重對方。（同佢一齊拍？）睇吓有冇機會，都係劇情需要啦！」她稱《富》劇是最後一套存貨，並強調自己沒有說過婚後不拍劇：「我係好想拍劇，歡迎大家搵我拍。（你可以去敲門？）咁唔使，我隨緣。可能啲人以為我有咗，所以唔搵我拍，我係冇懷孕。」問到會否趁蛇年努力造人？她趁機投訴：「佢仲忙過我，度蜜月都未度，我要等佢個期。（詐佢型？）咁我唔想好似個潑婦咁，佢有工開我都開心。而且我哋想睇北極光，都要夾季節。」

同場，張寶兒與傅嘉莉以毛筆字寫揮春，寶兒被大讚靚到可以在黃大仙開檔，寶兒稱自少已經喜歡寫字，每年新年都會親手寫揮春：「我今晚都會寫，最近都好忙，所以到今晚先有時間，之前買咗桃花同蘭花，以往唔會搞咁多嘢，但今年有小朋友，所以想過得有儀式感啲。」至於Kelly開心劇集在新年期間推出，她在劇中飾演詐騙集團成員，但現實中曾險被騙：「有次收到個電話，佢講得出我個全名，佢話我喺社交網發表咗啲敏感言論，要約我出嚟見面，我當時係好相信，但因為我太忙，約咗兩次都約唔成，後來先發現有問題。」寶兒透露早幾天才遇詐騙：「我收到個冒國際大品牌嘅電郵，話想同我合作，成個電郵好專業，我有將自己啲資料畀佢，後來佢話寄啲嘢畀我放社交網，但擔心寄咗畀我，但我唔放上網，所以要我承擔部分運費，去到呢到我就覺得有啲問題，我於是向個品牌求證，發現原來之前收到嘅電郵係詐騙。」她表示因她與Kelly曾險墮詐騙陷阱，故會被詐騙集團列入易受騙群組。

另外，Kelly早前獲最佳女配角，加上一月份生日，故最近獲不同朋友約她食飯慶祝，問到會否買樓獎勵自己？她笑言現時希望能盡早還清樓宇按揭，又謂一直夢想擁有一個很大的衣帽間，這是她的蛇年目標。而久未拍劇的寶兒稱準備隨時拍劇：「我都想離開吓屋企，雖然睇住BB好開心，真係唔願離開佢，不過有時都需要抽離吓。」