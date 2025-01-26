本日日本：Duffy歡樂廚房　期間限定餐飲精品

獲得不少粉絲愛戴的日本迪士尼樂園卡通小熊角色Duffy，最近有注目搞作！2025東京迪士尼海洋春季企劃「Duffy & Friends的歡樂廚房」即日至3月31日期間登場！這是一場講述Duffy與好友們換上綴有時令蔬果的繽紛春裝，踏上幫CookieAnn尋找製作薄鬆餅食材的魔法旅程故事。活動將以東京迪士尼海洋的「Miguel's El Dorado Cantina」為中心，透過各種場景布置如餐廳內放置的Duffy與好朋友們製作鬆餅時的立體裝飾物、下單櫃台旁放滿Duffy購買的各式蔬果等，完美呈現Duffy可愛俏皮的世界觀！園區內隨處可見的插圖海報，以及期間限定的造型餐點也十分有趣。推薦「Miguel's El Dorado Cantina」的限定套餐，Duffy造型的忌廉飯超搶眼，搭配牛肉咖喱或海鮮番茄忌廉醬，得意又好味，隨餐附送限定餐墊及杯墊（共4款造型、隨機贈送），讓你把甜蜜氛圍帶回家中。期間Duffy的老友記Linabell與CookieAnn也將於東京迪士尼海洋「港岸公園」舉辦見面會，Linaball的日期為1月15日至2月24日、CookieAnn的日期2月25日至3月31日，這是他們在日本的首場見面會，粉絲們不容錯過！