陳松伶生日望再瘦少少　預告今年有計劃在港開騷

藝人陳松伶（松松）和林建煇醫生今日（26日）下午假伊利沙伯體育館舉行慈善演唱會。

今次是松松和林建煇醫生首次合作，林醫生表示會邀請松松一齊開騷的原因是看中松松家傳全戶曉以及年輕貌美。而松松就表示已經好多年沒有在香港開騷，所以甚至想念香港觀眾，今次表演歌單亦是由她自己精心挑選，主要唱回家喻戶曉的經典劇集歌曲，老公張鐸亦有特地來捧場，笑言騷後會拋下老公與林建煇醫生吃大餐，張鐸自己開Party。

提到她的55歲生日，她就表示生日願望是希望自己身體健康，可以再瘦少少，身體所有指數都達標：「因為我依家係三高人士，乜都高，所以就都擔心自己（戒口？）又冇嘅，我其實愈食愈瘦，我有一個食譜，我會跟住食，食得健康啲。」她又指張鐸現在就像一位教父，會嚴格管制自己飲食，不過農曆新年期間，喜歡吃蘿蔔糕的松松表示會照食：「尤其我啲朋友做，香港嘅蘿蔔糕真係特別好食。」預告今年有計劃在港開騷。

工作方面，她表示只要有工開並且適合自己去邊都冇所謂，又言現在多於內地拍劇客串，一問到可會回港拍劇？她即嘟嘴投訴說：「佢哋都唔搵我（無綫搵就會應承？）梗係得啦，可以返娘家都開心。」