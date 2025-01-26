Motorsport Collectors Edition特別版限量200輛

Mercedes-AMG最近不僅推出全新AMG GT 63 PRO 4MATIC+，還基於此AMG GT家族成員推出僅限量200輛的GT 63 PRO 4MATIC+「Motorsport Collectors Edition」特別版。其車身配色靈感來自Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊的賽車，採用黑曜石黑金屬色配上車身多處精緻的PETRONAS綠色裝飾元素，兩側還有手工繪製的星形圖案和銀色平治星徽。AMG夜間套裝II的黑色鉻飾件進一步強調了「Motorsport Collectors Edition」的獨特視覺效果，加上刻有「AMG」標誌的鉻銀AMG油缸蓋，進一步彰顯其特別版地位。

PETRONAS綠色細節更在車廂內延伸，不僅發光AMG門檻，採用PETRONAS綠色塗裝及照明。門飾板、儀錶板、中央控制台、軚環及AMG高性能座椅更是用上PETRONAS綠色縫線。此外中控台鑲有「1 of 200」限量版徽章強調這款特別版車型的稀有性。 為保護這款珍貴的限量版不受盜竊和破壞，「Motorsport Collectors Edition」配備了GUARD 360度車輛監控系統。隨車還配備了專屬AMG室內車套，此車套採用耐撕裂的合成纖維材料製成透氣外層，內部則是防靜電的絨布，能有效保護車輛在車庫中免受灰塵和刮傷。