圈中賭局秘聞︱葉念琛爆金像影后爛賭：佢戲路都係楚楚可憐！

導演葉念琛和陳靜（Dada）近日現身網上節目《絲打圍爐》宣傳賀歲電影《麻雀女王追男仔》，大談拍攝點滴和趣事。葉念琛在節目中爆料指某位曾奪得金像獎視后真實面目，更暗示對方相當爛賭：「佢喺我心目中係好完美，佢做嘅戲路都係楚楚可憐，但我冇同佢合作過，因為佢係我半個前輩，我未有幸同佢合作過，但同我嘅印象唔同啫。

他分享電影界一個傳說故事：「坊間十幾年前電影圈有一個傳說，每年嘅年卅晚喺某導演嘅辦公室就會有呢啲賭朱古力嘅魚蝦蟹，四面八方嘅人就唔使約，就會到自己帶朱古力。」他笑言：「呢一個咁傳奇嘅賭朱古力嘅魚蝦蟹已經失傳咗，你當我係講歷史，當時上到去有禮貌就帶盒餅咁擺低當拜年，擺低已經去嗰個角落嗰度賭錢用啲金幣賭錢玩魚蝦蟹，見到好多人性，最好演技金像獎嘅人都喺度，佢演技又好好。」他分享印象當中有一次聚會：「唯獨就係一個女人繼續將啲朱古力買買買，我就喺度留意住佢同我想像中嘅形象，如果我嗰晚冇嚟到，佢喺我心目中係好完美，佢做嘅戲路都係楚楚可憐，但我冇同佢合作過，因為佢係我半個前輩，我未有幸同佢合作過，但同我嘅印象唔同啫。」

之後主持人蝦頭葉念琛該名女星是否「賭錢都好溫柔？」葉念琛則笑說：「唔係呀，就係如果再拍到《賭霸》，佢真係勁，跟住若干年後佢又嫁咗畀一個我都好喜歡嘅男演員，個男演員我有冇合作過嘅？講完啦！」唐詩詠接着追問葉念琛「某女星是否現在還活躍拍戲？」葉念琛尷尬回應：「佢仲健在。唔講啦。個窿（陷阱）好大啦，我差啲跌落去。」陳靜則表示：「我知道係邊個。」