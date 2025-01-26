陳卓賢英國個唱銷情熱烈　預告巡唱歌單有別於香港站

MIRROR成員陳卓賢（Ian）去年大豐收，更於剛過去的「叱咤樂壇頒禮」上勇奪「男歌手金獎」及「唱作人金獎」，而首張個人專輯《Interlude》亦獲得「至尊唱片大獎」，可謂「三喜臨門」。日前宣布將於3月12日假倫敦OVO Arena Wembley舉行巡唱的他，引來大批海外Hellosss「手刀式」撲飛，優先購票火速售罄。

對於優先購票銷情熱烈，Ian直言為處男巡唱打了一支強心針：「其實得悉有機會開Tour已經受寵若驚，一路以嚟盡力做好每項作品，感謝大家睇到之前TEARS演唱會嘅用心，令我有機會去到其他地方表演，聽到倫敦站反應咁熱烈真係好開心，之後會陸續公布其他地點嘅舉行日期，好期待跟英國Hellosss見面！」

身為「眼淚王子」的Ian，去年7月在亞博的7場演出中活用舞台效果將眼淚存入作品，帶領樂迷穿梭於悲傷與希望之間，今次挾著「陳式音樂」衝出香港，身兼音樂總監的Ian，決定搞搞新意思：「今次巡唱嘅歌單及演出同香港站略有出入，加埋由去年7月到依家推出嘅新歌，目前都同監製商討點樣作出調整，最重要係配合『以眼淚命名』，緊貼TEARS呢個主題，希望屆時能夠同大家同悲同喜、同哭同笑，同經歷一場『淚之盛宴』！」