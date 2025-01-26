冼靖峰向方皓玟作品取經　黃洛妍《聲生不息》演出獲讚

歌手張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、黃劍文及黃洛妍今日（26日）出席活動獻聲，Archie於台上表示正在嘗試作曲及填詞，表示除了打電話問朋友收集故事外，更閱讀張愛玲的小說增加文學修養。

他受訪時指新一年會作多方面嘗試，現已寫好6首不同曲風的作品，已將其中一首給了潘靜文填詞，問他會否向緋聞女友方皓玟取經？他表示也有參考對方的歌取靈感。提到Loong 9將於年初十在郵輪上舉行見面會，但卻未有香港代表參與，他表示因有其他工作安排，問到今年會否全員合體？他表示要看公司安排：「每次表演形式唔同，所以會有調整。」

在《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男新人」的Aska坦言獲獎後很想放長假獎勵自己，希望到不同地方如台灣、日本或美國鄉郊地方旅遊兼邊寫歌。談到被網民批評獲奬時的致謝太長，他承認當時情緒較激動：「要講句唔好意思，但我真心想多謝人，今次虛心學習，如果有機會再攞獎嘅話會精簡啲。」他笑指今次將一年要講的說話限額用盡。

至於剛搬新居的劍文表示已差不多𢴇好屋，新年可招呼家人到新居，笑指其他大家以拜年為名，實際是來探幾個月大的貓BB，問他會否親自下廚招呼家人？他笑稱廚藝一般，只懂得煎蘿蔔糕等糕點。他透露稍後會跟粉絲一起吃盆菜賀新春，之後會放假到日本旅行：「5年冇去啦！去滑雪、浸溫泉、食拉麵。」

黃洛妍就表示上年農曆新年因有工作在身未能拜年，今年終於可以跟親友聚會，有入廚經驗的她，透露最拿手是意大利菜，過年則拿手整馬蹄糕。提到她早前參加《聲生不息》跟衛蘭及薛凱琪合唱，獲網民不俗評價，她表示高興，因可在這個舞台上唱，感謝大的支持，問他是否打算進軍內地市場？她笑言今次當跟內地觀眾打招呼。另透露今年會出新歌。