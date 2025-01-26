黃庭鋒恃靚行騙　靚湯做大食師奶

無綫劇集《富貴千團》將於明晚（27日）在翡翠台播出，劇中黃庭鋒、姚宏遠為了演活劇集角色，不惜戒口Keep Fit，苦練操肌，湯洛雯更犧牲色相，拍時狂食增肥10磅，至於張寶兒就居然跟Ben Sir發展曖昧關係。

此劇由蔣志光、黃庭鋒、湯洛雯、張寶兒、歐陽偉豪（Ben Sir）和姚宏遠領銜主演，講述不同背景的人如何翻身發達的故事，當中涉及詐騙和刻畫人性醜惡面情節，是一部能夠引起大眾共鳴、貼地的劇集，同時劇集亦帶出了反詐騙的正面訊息。

姚宏遠餐餐雞胸肉

作為劇集主角的黃庭鋒、湯洛雯，他們將會聯合蔣志光、姚宏遠和Ben Sir一起組成「OPM」集團，賺回被騙去屬於自己的金錢。監製關文深笑言今次選黃庭鋒做男一主要是看中他靚仔：「佢個髮型梳出嚟可以去到里奧勒度嗰類型，而且佢着起西裝都好大隻。」庭鋒自知演齡尚淺，所以當劇本一到手就經常孖戲中飾演好友的姚宏遠每日到辦公室對稿讀白，通常會逗留約5小時，非常勤力，監製說：「佢哋對稿對到好熟，同埋都培養咗段兄弟情。」

二人甚至特地為了角色Keep Fit操肌，務求在螢幕上展現出最佳的肌肉效果，監製稱他們足足有兩個月沒有吃飯：「有劇本開始我已經同佢哋兩個講要除衫，之後佢哋鬥瘦鬥keep，每日都淨係食雞胸肉、雞蛋同埋飲水。」

湯洛雯激吻黃子恆

另外，湯洛雯今次於劇集中扮演婚姻不順的肥師奶，劇中跟黃子恆有激吻場口，監製表示開拍前跟湯洛雯為了這場戲商討了很久，大讚她非常配合：「因為我同佢講咗我哋今次嘅尺度會比其他電視劇大少少，所以佢都好配合放開嚟做。」同樣，為了演活「肥師奶」這個角色，湯洛雯亦下了不少苦功，增肥了8至10磅，被監製下令每日至少要喝一支可樂，監製笑言：「佢問我飲唔晒咁點？我話唔理你，總之由開工到收工，10個鐘之內你飲晒佢，而且食嘢任食，總之叫咩你就食晒佢。」

當中有一場戲要拍食叉燒鹹蛋飯，湯洛雯食完自己的一份之餘，還順便幫蔣志光吃光清碟，非常落力，而到劇集後期，為配合劇情發展，她又要立即減肥，所以劇集前後的她不論身形、衣着打扮都產生巨大變化。

張寶兒與Ben Sir曖昧

張寶兒於劇集中飾演一名記者，潛入Ben Sir身邊調查OPM的詐騙證據，二人甚至會發展曖昧關係，不過監製就笑指二人只是神交，連手仔都沒有拖，就像「Puppy Love」一樣。監製大讚甚少拍劇的Ben Sir演活了投資班導師這個角色：「其實我一早就諗定咗要佢演，因為呢個角色要講好多對白同埋有好多文縐縐嘅嘢，佢唔止識教人，仲要講嘢好有趣，中國文字都要好好先可以做到呢個角色，所以Ben Sir係不二人選。」而張寶兒的個人特質已經很符合記者一角，監製還盛讚她有當年徐子珊的風範：「我想要一個初出茅廬但好有憧憬嘅人，到後面亦都可以即刻變到好惡，寶兒全部做到。」

傅嘉莉狀態Fit性感招財

黃子恆、傅嘉莉和泰臣三人於劇集屬於另一個組織Smart CAP投資學院，傅嘉莉將會火辣演出，劇中她所有的衣服都非常貼身，裙子亦會好短，她飾演的角色主要利用性感尤物的形象吸引麻甩佬參與投資學院，監製指當時她的狀態甚fit，問傅嘉莉有沒有刻意為此操練？監製就笑言：「佢本身就唔太食嘢。」