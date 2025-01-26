英國神劇男星被睇好接棒演新占士邦　親解箇中原因

自從英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）於電影《007：生死有時》（No Time To Die）最後1次演占士邦之後，製作人一直未搵到新人選接任，雖然近年曾一度傳出英國男星艾倫莊遜（Aaron Taylor Johnson）是大熱門人選，但一直只聞樓梯響。而近日美國電影雜誌《The Hollywood Reporter》又傳出新熱門人選。

雜誌預測34歲英國男星Josh O’Connor將會是繼任接演占士邦的人選。Josh演過不少劇集及電影，其中包括影視串流平台Netflix的英國王室神劇《王冠》（The Crown），他於劇集中飾演英王查理斯三世（King Charles III）。此外，去年他亦有參與電影《挑戰者》（Challengers），於片中他飾演網球好手。雜誌認為Josh有齊占士邦的特質。

消息傳出後，Josh近日受訪時解釋傳聞由來。他表示：「真相係...我諗係有一次我開玩笑，話如果由我演占士邦係咪會好搞笑？之後我同丹尼爾（丹尼爾格力）做演員對談節目，之後我就突然被傳係占士邦。」