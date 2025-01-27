生肖蛇運｜一連6集生肖運程解構！天王郭富城犯太歲慎防受騙

送龍迎蛇，即將踏入乙巳蛇年，相信大家都很關心未來一年的運程，《東網》邀請到堪輿學家雲文子師傅，向大家以奇門遁甲拆解十二生肖於蛇年的運勢，解構各生肖需注意的事項，還會親授多個風水陣、開運配飾及增運小貼士，自然在蛇年行個大運！

蛇年屬蛇的朋友正值「本命年」，受到「值太歲」影響，運勢明顯偏弱，小人無處不在，幸得長輩緣支持，即使遇上阻滯都能為你提供意見，解決難題。屬蛇的藝人有天王郭富城（城城）、Angelababy、Ivy So@COLLAR等，當中郭富城向來都係工作狂，但今年全年得個忙字，付出回報不成正比，不如跟老婆方媛和兩個女兒放鬆一下，而城城亦要小心巨額投資，不要輕易相信內幕消息，不過城城那麼精明，應該就不會中伏。屬蛇的人亦不必太過憂心，雲文子師傅會在片中提供攝太歲的方法，為大家趨吉避凶。

至於屬馬的人運勢強勁，事業運方面絕對是黃金時機，尤其是對創業合夥生意，能夠開拓新市場，而且桃花運飆升，魅力源於幽默自信。屬馬的藝人有張曦雯、林明禎、周杰倫等，而前華姐冠軍張曦雯剛剛就奪得「馬來西亞視后」，本身事業運已經相當強勁，蛇年更加有黃金機會，加上Kelly仍然有不少演出，可以裝備自己再衝獎。而且Kelly今年的桃花運飆升，和拍拖8年的圈外男友越愛越高調，還不時公開放閃，之前還揚言要登上視后寶座會考慮結婚，今年可能就是合適的時機。