【是日通勝】

農曆十二月廿八

甲辰年 丁丑月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：動土、開市、理髮

忌：安床、修廚、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：12、44、22

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：財運好到極，但不宜張揚，以免惹人眼紅。

金牛座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

雙子座：話頭醒尾，處變不驚，有力解決大小難題。

巨蟹座：該出手就別猶豫，機會是留給有勇氣的人。

獅子座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

處女座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

天秤座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

天蠍座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

人馬座：運勢墊底也不用心慌慌，對自己要有信心。

山羊座：財運稍遜，做人太過計較，百害而無一利。

水瓶座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

雙魚座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 財運佳

（跌）虎 是非多

鼠：工作運上升，任勞任怨的態度獲認可。

牛：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

虎：是日沖煞，少管閒事，言行務必謹慎。

兔：容易為私事分心，工作表現大打折扣。

龍：爛桃花出現，面對誘惑必須保持克制。

蛇：易破財，今天有可能花掉一筆冤枉錢。

馬：工作效率非常高，投資亦很容易獲利。

羊：得到上司的認可，事業發展漸入佳境。

猴：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

雞：感情關係現危機，有可能被伴侶冷落。

狗：別隨便批評別人，以貌取人亦非好事。

豬：做自己喜愛的事，生活會變得更愉快。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

照顧好自己 世界才會屬於你

今天是農曆十二月廿八日，大家都會講「年廿八，洗邋遢」，好像迫自己要在每年這一天給家居或公司來個大掃除，但有否發現，剛做完大掃除的一刻，全屋會給人清爽舒服的感覺？這時候屋內的磁場是最好的，所謂除舊迎新，把家具、門窗清潔乾淨或更新漆油，給人煥然一新的感覺，這是好的風水，如家居經常保持「年廿八」的感覺，肯定有運行。

另外，進行大掃除時，最緊要檢查家中每個方位有否霉菌存在，除了影響自身運程，最重要是對身體健康不利，要馬上清除。

我曾講過，希望大家記錄下來：男主人（西北）、女主人（西南）、大仔（東方）、大女（東南），最好不要在自己所屬的方位擺放垃圾桶！若要了解清楚自己五行喜忌是甚麼，可從八字計算出來。

最後要再提醒大家，大年初一是歲首，但要到2025年2月3日22時11分，即踏入立春才是乙巳蛇年的開始，希望媒體早日能撥亂反正，這是老祖宗給我們留下來的中華文化，不能用自己喜好隨意改寫。