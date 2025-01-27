黃嘉雯年廿八幫愛犬洗白白　抱B拜年出手𢭃利是

正所謂年廿八洗邋遢，藝人黃嘉雯（Carmaney）幫愛犬沖涼扮靚迎新歲，為出門拜年𢭃利是作好準備。去年首當老闆娘的她原來自小已有生意頭腦，中學時曾在年宵市集幫人影相打卡，以低成本賺錢過肥年。

黃嘉雯最近榮升為寵物店老闆娘，她趁農曆新年前夕帶同愛犬Doxy到店舖洗白白，以及換上中式靚衫送龍迎蛇。她經常會帶Doxy出街及參加朋友聚會，每次都會先為狗狗扮靚，新年當然不不例外，她表示：「新年預咗會帶佢出去𢭃利是，我發現原來帶隻狗出去𢭃利是真係得，好多人都會派畀佢。」她指Doxy去年生下一對仔女，其中一只狗BB更懂得做出「恭喜」手勢，非常醒目，相信可為她增添今年的利是進帳。

除了帶愛犬跟朋友拜年外，她透露每逢春節都會回鄉探親，跟大批親友們食團年飯、麻雀耍樂、唱K及按摩，相當熱鬧。講到最難忘的新年，她稱中學時想開年宵攤檔，可惜苦無資金，最後想出一條絕世好橋：「我哋自製賀年道具，帶埋部即影即有相機，去年宵市集幫人影相打卡，20蚊一張相，好多人影，真係賺到錢㗎！」

至於對龍年回顧及蛇年展望，她指龍年過開心又充實，做到工作與生活平衡：「我做咗好多司儀工作，又有機會拍劇同拍旅遊節目，做嘢加埋私人去玩，我上年飛咗15次，去咗好多唔同地方，有好多地方仲係第一次去，例如中東同越南，最開心係有段時間一個人旅行，而且我仲開咗間寵物一站式服務店，可以為我鍾意嘅狗狗服務。」而來年她期望在演戲方面有更多挑戰，店舖愈做愈好。

場地：PAW by PAW